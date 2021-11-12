Pfizer CEO'su, Aşı Karşıtları Hakkında Çok Cesur Açıklamalar Yaptı!

Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşılar, aşı karşıtları ve ortalıkta dolaşan yanlış bilgiler hakkında çok cesur açıklamalar yaptı!

  • Levent Öztürk
Pfizer CEO'sundan aşı karşıtları için sert sözler!

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