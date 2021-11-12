Pfizer CEO'su, Aşı Karşıtları Hakkında Çok Cesur Açıklamalar Yaptı!

COVID-19 aşılarından birinin arkasındaki ilaç devi Pfizer'in CEO'su, aşılar hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi veren insanları tanımlamak için cesur kelimeler kullandı: "Bunlar milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olan suçlular."
Geçtiğimiz günlerde bir Atlantik Konseyi etkinliğinde konuşan Pfizer CEO'su Albert Bourla, BioNTech ile COVID-19 aşısını geliştirmek için yapılan işbirliğinden ve yanlış bilgilendirme konusundaki tutumundan bahsetti.
Veteriner hekimlik geçmişine sahip olan Yunanistan doğumlu CEO, aşıya şüpheyle bakan insanlara sempati duyduğunu belirterek, "onlara aşı yaptırmak için baskı yapan insanlara neden kızgın olduklarını anladığını" belirtti. Ancak, bu yanlış bilgiyi zorlayan ve sonuçlarından çıkar sağlayan kişilerin "suçlu" olduğuna inandığını açıkça söyledi.
Atlantik Konseyi başkanı ve CEO'su Frederick Kempe'ye konuşan Bourla, "[aşılar hakkında] kasıtlı olarak yanlış bilgi veren çok küçük bir grup profesyonel var" dedi ve ekledi: "Bu insanlar suçlu. Suçlular çünkü kelimenin tam anlamıyla milyonlarca cana mal oluyorlar."
Bourla, COVID-19 aşısıyla ilgili "sahte haberlerin" ve yanlış bilgilerin büyük miktarda hasara yol açtığını söylüyor. "Karanlık örgütlerin" ve hatta ülkelerin, aşılara olan güveni baltalamak için kötü niyetli çabaların arkasında olduğunu ve nihayetinde başkalarına zarar vermek istediğini belirtiyor: "Korkarım oldukça fazla hasara [neden oldu] ve özellikle bizde, pek çok, [kime ait olduğunu] bilmediğiniz karanlık örgüt tarafından hedef alındık diyebiliriz. Arkasında bazı ülkeler olduğundan şüpheleniyorsun. CIA'den, FBI'dan, başımıza gelebilecek siber saldırılar ve aynı zamanda yanlış bilgilerin yayılması hakkında çok sayıda brifing alıyorduk."
COVID-19'un ve aşıların büyük miktarda politikleşmiş durumda olduğunu da söyleyen CEO, bunun hayatın "normal"e dönmesini engelleyen ana engellerden biri olduğunu savunuyor.
Bourla, "Yeni yaşam biçimi ile mevcut yaşam biçimi arasında duran tek şey, açıkçası, aşı olma konusundaki tereddüttür" diyor ve sözlerini şu şekilde sürdürüyor: "Tanrı aşkına, bu çok büyük bir hata ve böyle bir şeyi politize etmek, maske takmak veya takmamayı politik bir açıklama haline gelmek topluma çok büyük bir zarar verdi. Eğer takarsanız, bir Demokratsınız. Takmazsanız, ağır bir Cumhuriyetçisiniz. Saçma. Böyle olmamalıydı ve insanlığa çok kötü bir hizmetti. "
Yanlış bilgi, COVID-19 salgını boyunca yaygın bir sorun oldu. McGill Üniversitesi'nden bir rapor, 1 Şubat ile 16 Mart 2021 arasında Facebook ve Twitter'da paylaşılan aşı karşıtı içeriğin üçte ikisine yakın bir kısmının Robert F Kennedy Jr, Joseph Mercola ve Sherri dahil sadece 12 kişiye atfedilebileceğini buldu. 2020'den bu yana, Facebook, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere birçok büyük sosyal platform, aşılarla ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için içeriklerle ilgili yeni politikalar yayınladı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ABD'de yaklaşık 193,2 milyon kişi veya nüfusun yüzde 58,2'si şu ana kadar tam olarak aşılandı. COVID-19 için küresel ölüm bilançosu bu ayın başlarında 5 milyonu geçti, ancak gerçek toplamın çok, çok daha fazla olduğu düşünülüyor...
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