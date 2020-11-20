Philips E serisi, 2 Yeni 144 Hz, 1 ms Oyuncu Monitörü ile Büyüyor

Lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, Philips E serisine iki yeni PC oyuncu monitörü daha ekliyor.

Philips E Serisine 2 Yeni 144 Hz, 1 ms Monitör!

Lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, Philips E serisine iki yeni PC oyuncu monitörü daha ekliyor: Sonbaharın başında piyasaya çıkan Philips 242E1GAJ ve 272E1GAJ modellerinden sonra, Philips 242E1GAEZ (23.8"/60.5 cm ) ve Philips 272E1GAEZ (27"/68.6 cm). İzleme deneyimini maksimize etmek için yüksekliği ayarlanabilir bir ayağa sahip bu iki model, ideal görüntüleme deneyimini sağlamak için eğlence odaklı ve ergonomik özellikleri bir araya getiriyor.

PC'deki en iyi oyun deneyimi 

Oyun oynarken, taviz verilemez. Aynı şekilde bir monitor seçerken de, hiçbir oyuncu daha azıyla yetinmemelidir. Philips'in E ürün grubundaki oyuncu ekranları akıcı bir oynanabilirlik sağlar ve canlı ve kristal netliğinde görüntüler verir, böylece oyuncular aksiyona odaklanabilirler. Philips 242E1GAEZ ve 272E1GAEZ modellerinde, her oyun seansında değişken yüksek yenileme hızlarını (VRR), düşük kare hızı telafisini (LFC) ve düşük gecikmeyi garantileyen AMD FreeSync™ Premium bulunuyor. 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms (MPRT) hızlı tepki süresi sayesinde, bu iki model hızlı ve gecikmesiz oyun deneyimi sağlayarak oyunculara, yarış, aksiyon ve nişancı (FPS) oyunları gibi hızın kilit önem taşıdığı oyunlarda en iyisini yapmalarını sağlıyor.

Capcanlı görseller sunar

Philips 242E1GAEZ ve 272E1GAEZ monitörlerinde daha geniş bir renk gamı sağlamak, daha doğal görünümlü yeşiller, daha parlak kırmızılar ve daha derin maviler ile capcanlı görüntüler sunmak için Ultra Wide-Color Teknolojisi bulunuyor. SmartContrast ise ekranı hafif koyu tonlarda güçlendirerek kontrastı yükseltiyor. Oyuncular artık optimize edilmiş SmartImage oyun modları sayesinde görüntü reprodüksiyonunu kişiselleştirerek en iyi performansı elde edebilirler.

Günlük her göreve uygun

Philips 242E1GAEZ ve 272E1GAEZ monitörlerinde canlı görüntüler için bir Full HD çözünürlüğünde bir VA paneli bulunuyor ve ayrıca bu panel 178/178° ekstra geniş görüntüleme açıları da sunuyor. Her iki ekran da her türlü görev için iyi donanımlı, bu görevler arasında tabii ki internette dolaşmak ve grafik uygulamalar ile çalışmak da var. Ekran başında saatler geçiren kullanıcılar için ise bu monitörlerin, deneyimlerini mümkün olduğunca hoş hale getirecek ergonomik özellikler var: 100 mm yükseklik ayarı ve -5/20 derece eğme ile, kullanıcılar ekranı en rahat ettikleri izleme pozisyonuna kolaylıkla getirebilirler; ayrıca hem Flicker-Free teknolojisi hem LowBlue Modu gözlerdeki yorulmayı azaltmayı sağlar.

Philips 242E1GAEZ ve Philips 272E1GAEZ monitörleri Kasım ayının sonundan itibaren, sırasıyla 225 USD ve 284 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.

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