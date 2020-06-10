Pili Çıkarılabilen Samsung, İlk Kez, Özellikleriyle Beraber Göründü

Birkaç hafta önce konuşulan pili çıkarılabilen Samsung telefonu, özelliklerini Geekbench veritabanında gösterdi!

Pili Çıkarılabilen Samsung'tan Yeni Sızıntı
Galaxy A01

Samsung'un çıkartılabilen pilleri telefonlara yeniden getirebileceğini geçtiğimiz günlerde duymuştuk. Bu iddianın kaynağı, firmanın üzerinde çalıştığı pilin görüntüleriydi. Şimdi bu cihaz, Geekbench veri tabanında, yine SM-A13F model adıyla göründü.

Telefonları karşılaştırmalı hız testine tabi tutan Geekbench'in veri tabanı, telefonun sadece 1GB RAM ile geldiğini ve yonga setinin MediaTek MT6739 SoC olduğunu söylüyor. Bu düşük maliyetli yonga setinin içerisinde dört Cortex-A53 işlemci çekirdeği ve bir IMG GE8100 grafik yongası bulunuyor. Telefon, ocak ayında piyasaya sürülen SM-A015F'nin daha ucuz bir sürümü olacak gibi görünüyor.

Sızıntıların telefonun piyasaya sürüleceğini garantilemediğini söyleyelim. Çıkarılabilen pillerin yeniden hayatımıza girmesi heyecan verici, ancak SM-A13F ile ilgili henüz hiçbir resmi bilgi olmadığından biraz daha beklemekte fayda var.

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