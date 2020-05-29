Samsung, Bazı Telefonlarında "Çıkartılabilir Pile" Geri mi Dönüyor?

Ortaya çıkan şaşırtıcı bir pil görüntüsü, Samsung'un telefonlarda çıkartılan pil fikrini yeniden hayata geçirebileceği söylentilerine yol açtı.

Samsung, Çıkartılabilir Pile Geri mi Dönüyor?

Telefonların kapağını açıp, pilini kolayca değiştirebildiğiniz zamanları özlüyor musunuz? Samsung'un bu fikirle arası, yakında yeniden iyileşebilir.

Sammobile'a göre firmanın amiral gemilerinde pili çıkarma olanağı tanıması beklenmiyor, ancak alt seviye telefonlarda bu gerçekleşebilir. Yukarıdaki resimdeki pil, SM-A013F model numaralı telefona ait. Pilin yapısı, çıkartılabilir olduğunu açıkça gösteriyor. Pilin 3.000mAh kapasitesinde olduğu anlaşılıyor.

Samsung'un sadece XCover serisinde çıkartılabilir pil bulunuyor, ancak bu seriye ait telefonlar birçok yerde satılmıyor. Siteye göre bu pil, bütçe dostu bir Galaxy A telefonuna ait olabilir.

Site biraz araştırma yaparak SM-A013F'nin üzerinde gerçekten çalışıldığını keşfettiğini söylüyor. Avrupa ve Asya'da satılacak bu telefonun 16/32GB depolama alanıyla geleceği belirtiliyor. Depolama alanı miktarı, telefonun alt seviye olduğunu gösteriyor.

Şimdilik her şey söylentiden ibaret olduğundan, bir beklentiye girmemekte fayda var.

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