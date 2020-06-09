Salgında Çözülemeyen Bilmece: Koronavirüs Hayvandan İnsana Geçer mi?

Koronavirüs salgını konusunda halen cevabını bilmediğimiz bazı sorular var. Hollanda'da yaşanan bu olay da, işte bu sorulardan bir ile ilgili: Hayvanlardan insanlara Koronavirüs geçer mi?