Pixel 2 XL'yi Parçalarına Ayırdılar!
Pixel 2 XL, sökülüp parçalarına ayrılıp incelendi ve sonra yeniden birleştirildi! Cihaz bir zarar görmedi, tabii ekrandaki ufak çatlak dışında...
Bugün Pixel 2 ve Pixel 2 XL ilk çıkışını yaptı. Cihazı elinizde kurcalayarak, etrafta dolanan incelemelerin ne oranda doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz, ama cihazın nasıl yapıldığına bakmak da ilginç olabilir.
iFixit'tekiler cihazı parçalarına ayırıp incelediler, sonra da geri toparlayıp kapattılar. Süreçte cihazın tüm parçalarını gösterdiler. Video ve görselden de görebileceğiniz gibi, her bir parça kolayca sökülebildi, yalnız ekran hariç. Ekranda ufak bir çatlak meydana geldi ve bu da firmanın cihazın onarılabilirlik puanını 10 üzerinden altı vermesine sebep oldu. Bu cihazın onarması zor olduğu anlamına gelmiyor, ama çok kolay da olmadığı manasına geliyor. Parçaların çoğu modüler olsa da ve Philips## vidalar gerektirse de, bazı sıkışık kaplolar onarımı olması gerektiğinden biraz daha zor hale getiriyor.
Cihazın parçalarına ayrılması hakkında daha detaylı bilgi için iFixit'in sitesine (İngilizce) bir bakabilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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