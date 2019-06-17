Pixel 4, İlk Kez Gerçek Hayatta Yakalandı!
Google Pixel 4, bu kez bir kullanıcının elinde, canlı canlı görüntülendi!
Google Pixel 4'ü gerçek hayatta ilk kez görme şansını bulmuş olabiliriz. Paylaşılan fotoğraftaki telefon, geçen hafta sızan karedekine oldukça benziyor.
9to5Google web sitesinin paylaştığı resimde, arka taraftaki kare kamera bölümünü görebiliyoruz, ancak her şey bundan ibaret. Resim telefon hakkında yeni bir bilgi vermiyor. Telefonu kullanan kişi, cihazın ekranının üstünde geniş bir çerçeve bölümü olduğunu söylüyor. Bu bölüm, çift kamerayı barındırıyor olabilir.
Telefonun resmi Google Pixel kılıflarından biriyle kullanıldığı da söylenebilir. Bu kumaş kılıfları önceki Pixel tanıtımlarında görmüştük.
Google Pixel 4'ün bir görüntüsünü Twitter'da paylaşan Google, kare tasarımlı arka kamerayı doğrulamıştı. Ancak kameraların özellikleri henüz bilinmiyor. Google Pixel 4'ün bir "spektral sensör" taşıyacağı da iddialar arasında. Bu sensör, ekrana dokunmadan, elinizi ekranın üzerinde hareket ettirerek telefonu kontrol etmenizi sağlayabilir. Güçlü Snapdragon 855 işlemci ve 6GB RAM söylentileri doğru çıkarsa, 2019'un en güçlü telefonlarıyla yarışacak bir Pixel 4 ile tanışabiliriz.
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