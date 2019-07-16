Pixel 4, Londra Metrosunda Görüldü!
Google'ın gelecek amiral gemisi cebi Pixel 4, şimdiden hazır! Pixel 4, Londra metrosunda bir kullanıcının elinde böyle görüntülendi.
- Ercan Uğurlu
Google Pixel 4 hakkında zaten halihazırda çok şey biliyoruz, zira Google bu telefonun üzerinde çalıştığını aylar öncesinden onaylamış ve o günden bugüne kadar da gelecek amiralle ilgili çok sayıda sızıntı olmuştu. Şimdi ise telefonla ilgili yeni bir bilgi var.
Pixel 4 hakkında yeni sızıntı 9to5Google'dan geliyor. Net bir şekilde bir kullanıcının elindeyken fotoğraflanan Pixel 4, daha önceki sızıntılarda da belirtildiği gibi kare şeklinde tasarımıyla dikkat çekiyor. Her ne kadar kullanıcı telefonu gizlemek için bir kılıf uydurmayı düşünmüş olsa da, kamera dizilimi ve konumundan bu telefonun Pixel 4 olduğu belli oluyor.
Pixel 4'ün 5.8 inç boyutunda, Pixel 4 XL'ın ise 6.4 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefon içen sızan teknik özellikler arasında Snapdragon 855 işlemci ve 6 GB RAM yer alıyor. Telefonun bilinen en "farklı" özelliği ise, "spektral sensör". Telefondaki bu özel sensör yoluyla, ekrana dokunmadan, elinizi ekranın üzerinde hareket ettirerek telefonu kontrol edebileceksiniz. En azından şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntı bu şekildeydi. Elbette tüm bunları öğrenmek için biraz beklemek gerekecek.
Google'ın Pixel 4'ü ekim ayında tanıtması bekleniyor.
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