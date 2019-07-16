Pixel 4, Londra Metrosunda Görüldü!

Google'ın gelecek amiral gemisi cebi Pixel 4, şimdiden hazır! Pixel 4, Londra metrosunda bir kullanıcının elinde böyle görüntülendi.

  • Ercan Uğurlu
Pixel 4, Londra Metrosunda Görüldü!

Google Pixel 4 hakkında zaten halihazırda çok şey biliyoruz, zira Google bu telefonun üzerinde çalıştığını aylar öncesinden onaylamış ve o günden bugüne kadar da gelecek amiralle ilgili çok sayıda sızıntı olmuştu. Şimdi ise telefonla ilgili yeni bir bilgi var.

Pixel 4 hakkında yeni sızıntı 9to5Google'dan geliyor. Net bir şekilde bir kullanıcının elindeyken fotoğraflanan Pixel 4, daha önceki sızıntılarda da belirtildiği gibi kare şeklinde tasarımıyla dikkat çekiyor. Her ne kadar kullanıcı telefonu gizlemek için bir kılıf uydurmayı düşünmüş olsa da, kamera dizilimi ve konumundan bu telefonun Pixel 4 olduğu belli oluyor.

Pixel 4'ün 5.8 inç boyutunda, Pixel 4 XL'ın ise 6.4 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefon içen sızan teknik özellikler arasında Snapdragon 855 işlemci ve 6 GB RAM yer alıyor. Telefonun bilinen en "farklı" özelliği ise, "spektral sensör". Telefondaki bu özel sensör yoluyla, ekrana dokunmadan, elinizi ekranın üzerinde hareket ettirerek telefonu kontrol edebileceksiniz. En azından şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntı bu şekildeydi. Elbette tüm bunları öğrenmek için biraz beklemek gerekecek.

Google'ın Pixel 4'ü ekim ayında tanıtması bekleniyor.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
iPhone Nerede Üretiliyor?
Akıllı Fabrikaların Akıllı Ağlara İhtiyacı Var
Pixel 4, Londra Metrosunda Görüldü!
Huawei Mate 30 Pro'dan Net Sızıntı
Mindhunter, Netflix'e Dönüyor!

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost