Piyasadaki Samsung Galaxy S20 FE'lere Yeni Bir Model Daha Ekleniyor

Samsung, görünüşe göre başka bir Galaxy S20 FE varyantı geliştiriyor. Geçtiğimiz hafta SM-G780G model numarasını taşıyan yeni Galaxy telefonunun onaylandığı Wi-Fi Alliance tarafından duyurulmuştu. Bu, SM-G780G model numarasını taşıyan cihazın ilk kez onaylandığı anlamına gelirken, daha ilginç olanı bu cihazın Android 11'i çalıştıracak olmasıydı.
Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 FE 5G, sırasıyla SM-G780F ve SM-G781B model numaralarıyla tanımlanıyor. Bu nedenle ortaya çıkan SM-G780G model numarası da, Galaxy S20 FE modelinin farklı bir varyantına daha işaret ediyor. Buna dayanarak yeni Galaxy S20 FE'nin kutusundan çıkar çıkmaz Android 11 ile açılacağını da söylemek zor değil.
Peki, halihazırda Galaxy S20 FE sahipleri Android 11 güncellemesini almayacaklar mı? Elbette alacaklar, ancak bu güncellemede sıraya girecekler. Buna karşın yeni Galaxy S20 FE modelini satın alacaklar ise, Android 11'e direkt erişebilecekler gibi görünüyor.
Bu arada yeni Galaxy S20 FE de içinde farklı varyantlarla gelecek. Telefonun SM-G780G / DS ve SM-G780G / DSM şeklinde tek ve çift SIM kart özellikleri için ayrı modelleri olacak.
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