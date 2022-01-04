Piyasaya Sürülen Ekran Kartı Sayısı Arttı; Peki Fiyatlar Neden Azalmadı?

Yaklaşık altı ay önce, yani 2021 yılının Haziran ayında, grafik kartı fiyatlarının kademeli olarak düşebileceğini gösteren olumlu göstergeler vardı. Ancak bu beklendiği gibi sonuçlanmadı ve Alman medya kuruluşu 3DCenter'ın son raporu, yüksek fiyatların 2022'de de devam edeceğini gösteriyor.
AMD kartlar hafif bir düşüş görse de, Nvidia fiyatları neredeyse değişmedi. Hem Yeşil hem de Kırmızı ekiplerin kartlarının ortalama fiyatları, tavsiye edilen satış fiyatı seviyelerinin hala neredeyse iki katı seviyeye ulaşarak sırasıyla +%89 ve +%85 üzerinde yer alıyor.
Rapor, Mindfactory, Caseking, Computeruniverse ve daha fazlası gibi büyük Alman perakendecilerinden ve yalnızca mevcut nesil AMD ve Nvidia kartlarından, yani Radeon RX 6000 (RDNA 2) ve Nvidia GeForce 3000 serisi (Ampere) düşünülerek hazırlanmış.
Bir başka endişe verici eğilim de bu grafiğe yansımış durumda. 2021 yılının 4. çeyreğinde, Ekim ayından Aralık ayının başlarına kadar, kartların ulaşılabilirliğinde büyük bir gelişme oldu. Ancak fiyatlar, 2023 civarında sona ermesi beklenen çip sıkıntısının, birçok oyuncunun arzu ettiği düşük GPU fiyatlarını getirmeyebileceğinin göstergesi olarak düşmek yerine yükseldi.
Hatta ekran kartı fiyatları, Ethererum oranlarıyla neredeyse mükemmel bir uyum içinde görünüyor. Umarız, yaklaşan Intel'in ARC GPU'ları nihayet piyasaya ihtiyaç duyduğu çok sarsıntıyı getirebilir...
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