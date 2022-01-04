Piyasaya Sürülen Ekran Kartı Sayısı Arttı; Peki Fiyatlar Neden Azalmadı?

Piyasada satışa sürülen ekran kartı sayısı artmış olsa da, fiyatlar bir türlü azalmıyor. Dahası, yakın zamanda azalacak gibi de görünmüyor!