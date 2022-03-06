Play Store'da Binlerce Kez İndirilen Bu Uygulama Truva Atına Kapı Açıyormuş

Google Play Store'da yayınlanan, açıklamada gösterilen görevini kusursuz bir biçimde yapan ve binlerce kez indirilen bu uygulama, meğer Android cihazınıza çok tehlikeli bir truva atı yerleştiriyormuş!