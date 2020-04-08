Play Store, Bu Sekmeleri Kaldırıyor

Google, yeni bir işlevle güncellediği Play Store'dan bu iki sekmeyi kaldırmak üzere.

Play Store, Bu Sekmeleri Kaldırıyor

Google, Play Store'daki "Uygulamalarım ve oyunlarım" bölümünden "Yüklü" ve "Kitaplık" sekmelerini kaldırarak uygulamaya daha temiz bir görünüm kazandırmak istiyor.

Play Store uygulamasındaki "Yüklü" sekmesi, Android'li cihazınızda yüklü olan uygulamaları kolayca görmenizi sağlarken "Kitaplık" sekmesi, daha önce yüklemiş olduğunuz (sildikleriniz dahil) bütün uygulamaların bir listesini gösteriyor. Bu sekme, özellikle geçmişte veya çok eskiden yüklediğiniz, ancak adını hatırlayamadığınız bir uygulamayı bulmayı kolaylaştırıyordu.

Sekmeler faydalı da olsa, Google'ın sık kullanılmayan işlevleri kaldırmak gibi bir ilkesi var ve firma, yapılan testlere bakılırsa bunu yine uygulayacak gibi görünüyor. Yüklü ve Kitaplık sekmeleri gerçekten kaldırılırsa, daha önce yüklediğiniz uygulamaları nasıl göreceğiniz bilinmiyor.

Değişiklikler, sunucu tarafında yapılan bir güncellemeyle cihazlara sunuluyor. Bunun bir A/B testi olup olmadığı bilinmiyor; yani firma, değişikliği belirli cihazlarda test ediyor da olabilir. Firma geçtiğimiz günlerde Play Store'a indirme sayılarını ve puanları daha kolay görmenizi sağlayacak bir güncelleme getirmişti.

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