Play Store'daki Can Sıkıcı Sorun Çözüldü!

Android için uygulama geliştirenler, Play Store'daki arama işlevinin yeni uygulamaları bulmadığını geçen ay bildirmeye başlamışlardı. Uygulamanın adını aynı şekilde yazmanız, açıklamasını yazmanız durumu değiştirmiyordu.
Buna karşın uygulama adındaki boşlukları alt çizgilerle değiştirdiğinizde, uygulama bulunabiliyordu. Bu sorunun neden kaynaklandığı, bir süredir bilinmiyordu. Sorun, şu an itibariyle çözülmüş gibi görünüyor. Bazı geliştiriciler, aramanın gerektiği gibi çalıştığını söylüyorlar ve sorunun onarıldığını doğruluyorlar.
Play Store, ağustos ayında uygulama ve içerik aramaya yönelik bazı geliştirmeler sunmaya başlamıştı. Sorunun bu geliştirmeler sırasında ortaya çıkmış olma ihtimali var. Sorunun çözülmüş olması, Play Store'a yüklediği yeni uygulamayı görünür yapmak isteyen geliştiricileri memnun edecek.
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