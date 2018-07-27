Play Store'un "Kötü" Uygulamalarına Yasak!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler