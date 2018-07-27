Play Store'un "Kötü" Uygulamalarına Yasak!
Google'un yeni Play Store kısıtlamaları, kripto para çıkaran uygulamaları silip süpürdü!
Gooogle, Play Store geliştiricileri için yeni kuralları uygulamaya geçirdi, bundan birçok kategorideki uygulamalar etkilendi. Android Police'in raporlarına göre, kripto para madenciliği yapan uygulamalar ve dikkat dağıtıcı nitelikte reklam kullanan uygulamalar yasaklardan etkilenen gruplardan sadece ikisi.
Google, Play Store'a getirdiği yeni geliştirici politikası ile kripto para madenciliği yapan uygulamalara yasak getirdi ancak kripto para madenciliği yönetimi uygulamaları yasaklara dahil değil. Apple da kripto para konusunda benzer bir yol izlemişti: App Store'da Apple cihazınız dışında madencilik yapan uygulamalar yasaklara dahil değil, örneğin bulut tabanlı kripto para madenciliği uygulamaları.
Google Play Store, yeni kurallar dahilinde ayrıca klon uygulamalara da yasak getiriyor. Halihazırda Play Store'da bulunan bir uygulamayı taklit ederek aynı kullanıcı deneyimini sunan uygulamalar artık platformda barınamayacak. Bu tür uygulamalar klonlandığı uygulamaların üzerine yeni veya özgün bir şey katmadığı sürece klon uygulama kategorisine giriyor. Aynı geliştiricinin Play Store'a koyduğu birbirine içerik olarak benzer nitelikte uygulamalar artık yeni kurallar dahilinde Play Store'dan kaldırılacak. Buna ek olarak, otomatikleştirilmiş süreçle çalışan bir araç ile (örn. Tasker App Factory gibi araçlar) yazılan uygulama paketleri de Google'ın uygulama platformuna kabul etmeyecekleri arasında.
Ayrıca Google, ateşli silahlar ve bunların ticareti için yapılmış uygulamaların bir kısmını Google Play Store'da sunmayacak. Bu karar, geçtiğimiz Mart ayında YouTube'un ateşli silah ve mühimmat içerikli kanallara getirdiği kısıtlamayı destekler nitelikte. Google, yasağın kapsamını "Tam otomatik silahlar veya bu silahların niteliklerini ruhsatlı silahlara kazandıran parçalar, 30 mermiden daha fazlasını taşıyan kemer ve şarjörler" olarak açıkladı.
Son olarak çocuklara yönelik olmasına rağmen yetişkin içerik sağlayan uygulamalar, amaçlarını saklamak uğruna kişi ve organizasyonları taklit eden geliştiriciler ve ayrıca özelliklerini kullanmaları için kullanıcıları reklamlarla etkileşime girmeye veya kişisel bilgilerini vermeye zorlayan uygulamalar da söz konusu yeni kurallar dahilinde Google Play Store'dan kaldırılacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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