Play Store'un "Kötü" Uygulamalarına Yasak!

Google'un yeni Play Store kısıtlamaları, kripto para çıkaran uygulamaları silip süpürdü!

Play Store'un "Kötü" Uygulamalarına Yasak!

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