PlayStation, 25. Yıl Dönümünü Kutladı!

Japon devi Sony tarafından 3 Aralık 1994 tarihinde piyasaya sürülen ilk PlayStation'ın üzerinden tam 25 yıl geçti. 25 yıl önce dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olma yolunda ilk adımı atan PlayStation, bugün geldiği noktada ise geride binlerce güzel oyun ve milyonlarca oyuncu ile büyük bir aile haline gelmiş durumda. Bu büyük ailenin önemli oyuncularından PlayStation Türkiye ekibi de dün akşam düzenlediği bir etkinlikle PlayStation'ın 25'inci yıl dönümünü kutladı.
İlk PlayStation, Japonya'da ilk gününde tam 100 bin adet satmış ve dünya genelinde ise 100 milyonun üzerinde satış başarısı yakalayan ilk konsol olurken, bayrağı devralan sonraki modeller de çıtayı yükseltmeyi başardı. Özellikle PlayStation 2'nin satış başarısı uzun yıllar konuşulurken, "tüm zamanların en çok satan konsolu" unvanı ile taçlandırıldı. Sonrasında PlayStation 3 ve şimdi ise PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro modelleriyle oyun severlerin oyun odalarını süsleyen oyun konsolu, 2020 sonunda da PlayStation 5 ile oyun severleri yeni bir heyecan dalgasına sürükleyecek.
Peki, PlayStation dediğimizde aklımıza hangi oyunlar geliyor? Şimdi sizleri Metal Gear Solid'den Final Fantasy'ye, Grand Theft Auto'dan FIFA 98'e ve hatta PlayStation başlangıç sesine keyifli bir yolculuğa davet ediyoruz...
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