PlayStation 4'e Gelecek PlayStation 5 Oyunları Belli Oldu

Sony, PlayStation 5 fiyatını ve çıkış tarihini açıklarken, PlayStation 5 oyunlarını da tanıttı. Peki, bunlardan hangileri PlayStation 4'e gelecek?

  • Ercan Uğurlu
İşte PlayStation 4e Gelecek PlayStation 5 Oyunları

Sony, PlayStation 5'i daha önce tanıtmıştı fakat bazı noktaları birleştirmemişti. PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi gibi sorular dün akşamki canlı yayında açıklanırken, PlayStation 5 oyunları da belli oldu. Özellikle lansmana sadece 1 dakikalık bir görüntü damgasını vururken, Sony, bu videoda oyuna dair herhangi bir görüntü kullanmaya bile gerek duymamış. Zira milyonlarca oyun severi bu denli heyecanlandıran bu oyun, yeni God of War'dan başkası değil. Ekranda yalnızca logosunun belirlenmesi yetti doğrusu. Sony'nin duyurusuna göre God of War Ragnarök 2021 yılında PlayStation 5'e çıkacak.

God of War Ragnarök için PlayStation 4 geri uyumluluğu olacak mı henüz belli değil. Fakat yapılan açıklamaya göre yeni PlayStation 5 özel oyunlarından Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure ve Horizon Forbidden, PlayStation 4'e gelecek.

Elbette bu PlayStation 5 özel oyunlarının yanında daha pek çok yeni oyun da PlayStation 4 platformunda yer almaya devam edecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
Günün En çok Okunanları
Ehliyet ve kimlik birleşiyor... Pazartesi başlıyor, ücretsiz olacak
Algoritma Nedir, Hayatımızı Etkiliyor mu? Etkiliyorsa Ne Kadar?
Facebook, Project Aria'ya Resmi Olarak Duyurdu. Peki Nedir bu Project Aria?
En iyi bilim kurgu filmleri! IMDb puanı yüksek en iyi 40 bilim kurgu filmi!
2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülü'nden en komik finalistler!

 

 