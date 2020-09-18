PlayStation 4'e Gelecek PlayStation 5 Oyunları Belli Oldu

Sony, PlayStation 5'i daha önce tanıtmıştı fakat bazı noktaları birleştirmemişti. PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi gibi sorular dün akşamki canlı yayında açıklanırken, PlayStation 5 oyunları da belli oldu. Özellikle lansmana sadece 1 dakikalık bir görüntü damgasını vururken, Sony, bu videoda oyuna dair herhangi bir görüntü kullanmaya bile gerek duymamış. Zira milyonlarca oyun severi bu denli heyecanlandıran bu oyun, yeni God of War'dan başkası değil. Ekranda yalnızca logosunun belirlenmesi yetti doğrusu. Sony'nin duyurusuna göre God of War Ragnarök 2021 yılında PlayStation 5'e çıkacak.
God of War Ragnarök için PlayStation 4 geri uyumluluğu olacak mı henüz belli değil. Fakat yapılan açıklamaya göre yeni PlayStation 5 özel oyunlarından Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure ve Horizon Forbidden, PlayStation 4'e gelecek.
Elbette bu PlayStation 5 özel oyunlarının yanında daha pek çok yeni oyun da PlayStation 4 platformunda yer almaya devam edecek.
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