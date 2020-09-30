PlayStation 5 Oyunlarının Boyutları Belli Oldu. 825GB Yeterli Olacak mı?

PlayStation 5 tanıtıldı tanıtılmasına ancak artan kur ve geri çekilmeyen vergi sebebiyle özellikle Türkiye fiyatı (henüz belli değil) oyuncuları düşündürürken, diğer yandan bir de PS5 oyun fiyatlarının şimdiden 700 TL'ye dayanması, yeni nesil oyun konsolunun heyecanını şimdiden söndürmüş durumda. PlayStation 5 ile ilgili yeni haber bu kez oyun boyutları. Görünüşe göre yeni nesil oyunlar, PS5'in dahili 825 GB'lık SSD'sine sığmayacak.
Şu an ön siparişte olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition için 105 GB'lık disk alanı gerekirken, Marvel's Spider-Man: Miles Morales Launch Edition ise 50 GB'lık alan talep ediyor. Keza bir diğer PS5 oyunu Demon's Souls da 66 GB'lık bir alan istiyor.
Yani bu 2 oyunu satın aldığınızda 825 GB'ın yaklaşık 170 GB'lık bölümü dolmuş olacak. Buna bir de güncellemeleri ilave edersek, 200 GB'ı hızlıca aşmak mümkün olabilir. Bu da özellikle çok oyun oynayanlar için yakın gelecekte bir disk edinmeleri gereleceği anlamına geliyor.
Elbette aynı konu Xbox Series S ve Xbox Series X için de geçerli durumda. Hatta Xbox Series X ve S için ön siparişe açılan 1 TB'lık Seagate Storage Expansion Card 219 Dolar fiyat etiketiyle oldukça can sıkıcı duruyor, zira Xbox Series X'in fiyatı 499 Dolar. Yani SSD için neredeyse konsolun yarısı kadar fiyat biçilmiş durumda.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın