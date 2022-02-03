PlayStation 5 Almak İsteyenlere Sony'den Bir Kötü Haber Daha!

Sony, bu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre daha az PS5 konsolu dağıtacak.
Sony'nin üçüncü mali çeyrek gelir duyurusu sırasında şirket, mevcut öngörülerinin Ocak ve Mart ayları arasında iki milyon PS5 sevkiyatı yapmak olduğunu söyledi. Bu sayı, Sony'nin bir önceki yılın aynı çeyreğinde sevk edilene göre 1,3 milyon daha az konsol anlamına geliyor.
Sony baş finans sorumlusu Hiroki Totoki, PS5'e talebin yüksek olduğunu söylerken, şirketin devam eden küresel yarı iletken kriziyle ilgili sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Totoki, bileşen kıtlığının 2023'te devam edeceğini, ancak salgının etkisinin büyük ölçüde hafiflemesini bekliyor.
Her ne kadar Sony tüketiciler için daha fazla PS5 konsolu sunamıyor olsa da, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle toplamda 17,3 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu sayının etkileyici olduğu kesin olsa da, aynı satış döneminde PS4'ün dağıtımından neredeyse üç milyon daha az olduğunu belirtmekte fayda var.
Konsol 19 Kasım 2020'de piyasaya sürüldüğünden beri PS5 stoklarında sıkıntılar yaşanıyor ve görünüşe göre Sony'nin zor bulunan konsolunu almak uzun bir süre daha hiç kolay olmayacak.
PS5, yüksek talep, bileşen sorunları, karaborsa satıcıları ve salgından oluşan bir sorun karmaşasından etkilendi ve bu da PlayStation 5 stokunun bulunmasının neredeyse imkansız hale gelmesine neden oldu. Bir PS5 satın almak isteyip de alamayan milyonlarca insan olduğu için, Sony'nin sıkıntılı bir dönemde olduğu rahatlıkla görülebiliyor.
Stoklar artık yarı düzenli bir şekilde yenileniyor, ancak her seferinde yalnızca sınırlı miktarda cihaz ekleniyor. Ayrıca, bir satıcı stokların yenilendiğini açıkladığında büyük bir talep artışı oluşuyor ve bu da duyuruya geç tepki veren binlerce kişinin konsolu satın alamamasına sebep oluyor.
Sakin bir yıl sonu döneminden sonra Sony, daha fazla insanı PS5 satın almaya ikna edecek birkaç yüksek profilli özel oyun yayınlamaya hazırlanıyor. Horizon: Forbidden West'in ve Gran Turismo 7'nin sırasıyla Şubat ve Mart aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor ve kısa bir süre önce de Uncharted: Legacy of Thieves Collection piyasaya sürüldü...
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