PlayStation 5, Artık Önemli Bir Konuda Oyuncuları Uyaracak

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında bugüne kadar çok sayıda bilgi paylaştık. PlayStation 5'in kutu açılışından detaylı incelemesine, arayüz özelliklerinden oyun performanslarına kadar çok sayıda bilgiyi sizlere ulaştırdık. Bunların hepsini bir arada burada bulabilirsiniz. Bugün yeni gelen bilgi ise, yine PlayStation 5'te çalışan oyunlar özelinde.
Sony, yeni güncelleme ile beraber PlayStation 5 oyun konsollarına yeni bir uyarı ekledi. PlayStation 5, artık yeni konsolda yanlışlıkla oyunların PS4 sürümlerini çalıştıran oyun severleri uyaracak.
New? #PS5Share pic.twitter.com/JEY2BU37H4— Tidux (@Tidux) December 22, 2020
Bilindiği gibi bu geçiş sürecinde piyasaya çıkan pek çok oyun hem PS4 hem PS5 uyumlu olarak geliyor ve böylece PlayStation 5 kullanıcıları da bazen yanlışlıkla oyunların PS4 sürümlerini konsollarında açabiliyorlardı. Sony de geç olmadan bunun farkına vararak yeni bir uyarı ile beraber bunun önüne geçmiş bulunuyor.
Bu uyarı ekranıyla karşılaşan oyuncular, kolayca oyunun PS5 ve PS4 versiyonları arasında geçiş sağlayabilecek.
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