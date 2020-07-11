PS5'in DualSense Kontrolcüsü, Boyutuyla Şoke Etti

PS5'in oyun kontrolü DualSense bu sene Sony tarafından gösterilmişti, ancak şimdiye kadar cihazı bir insanın elinde görme şansını bulamamıştık. Yeni ortaya çıkan bir görüntü, eğer gerçekse yeni kumandanın biraz hantal olduğunu gösteriyor.
PS5'in gamepad'i, resimde onu tutan elden çok daha büyük görünüyor. Bununla birlikte resimdeki kişinin eli küçük olabilir veya fotoğrafın açısı bizi yanıltıyor olabilir. Yine de yeni DualSense, DualShock 4'ten daha büyük olacak gibi görünüyor. Bu değişiklik, daha büyük Xbox One kontrolcüsünü sevenleri memnun edebilir. Tabi, bu durumda DualShock'un hafifliğini tercih edenlerin canı biraz sıkılabilir.
İki Bilinmeyenli Denklem
Resimdekinin gerçekten DualSense kontrolcüsü olup olmadığını bilmediğimiz gibi, gerçek boyutlarını da sadece tahmin ettiğimizden, emin olmak için biraz beklemek gerekecek.
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