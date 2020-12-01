PlayStation 5'in Çıkış Oyunlarından Sackboy: A Big Adventure'ı İnceledik

PlayStation'da her yeni nesil konsol ile birlikte yeni nesil çıkış oyunları görmeye tabii ki alıştık ancak belki de en eğlencelisi bu defa geldi. Evet, Sackboy, PlayStation 5 ile beraber tekrar karşımızda. İlk kez 2008 yılında tanıştığımız muhteşem bir dünya sunan LittleBigPlanet'ten aşina olduğumuz bu yamalı kukla, bu defa Sackboy: A Big Adventure adıyla PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olarak kütüphanedeki yerini aldı. Hemen baştan söyleyelim, bu oyun PlayStation 4 için de var.
Evet, LitteBigPlanet'in kahramanı, bu defa oyuna kendi adını veren Sackboy, yine eğlenceli mi eğlenceli bir dünyaya bizleri davet ediyor. PlayStation 5'in tüm yeteneklerini de görebilmemiz adına özel olarak hazırlanmış olan Sackboy, dokunsal geri bildirimden DualSense ses efektlerine, hızlı yükleme sürelerinden uyumlu kulaklıklarla Tepmest 3D ses teknolojisine kadar tam bir PlayStation 5 deneyim oyunu olmuş diyebiliriz.
Peki, bunlara geleceğiz, ancak önce Sackboy'un olayı ne, bundan bahsedelim.
Sackboy: A Big Adventure'da ana kahramanımız tabii ki Sackboy. Bu minik eğlenceli kukla, SanatDünya'da diğer Sack'lerle beraber mutlu mesut şekilde yaşarken, tabii ki biri çıkıp bu mutlu günlere çomağı sokuyor. O da Vex'ten başkası değil.
Kaos ve korkudan doğan kötülük ustası Vex, Sackboy'un tüm arkadaşlarını kaçırıyor ve onları Altüst Eder'i inşa etmeye zorluyor. Vex, Altüst Eder adı verilen bu ölümcül ve şeytani cihazı tamamlarsa, hayal gücü ve mutluluk dolu SanatDünya'yı yok edecek ve tüm bu alemi çorak topraklara dönüştürecek. Tabii ki biz bunu engellemezsek. Mümkün mü, elbette değil. Zira elimizde Sackboy gibi amansız bir savaşçı var.
Tamam, Sackboy pek amansız gibi durmuyor, ama şu tatlı sıfat karşısında bizce hiçbir kötülük ayakta kalamaz. O halde Örgü Şövalye zırhımızı kuşanalım ve Vex'i alt etmek üzere yola çıkalım.
Evet, oyunun hikayesi hemen hemen bu şekilde. Bu arada isimlerden de anlamışsınızdır, Sackboy: A Big Adventure, yani Türkçe adıyla Sackboy: Büyük Macera tamamen Türkçe bir oyun. Hem Türkçe dublaj hem Türkçe alt yazı oyunda yer alıyor. Böylece çocuklar için de fazlasıyla uygun.
Sackboy: Büyük Macera, tam bir platform oyunu. Eğer daha önce hiç LittleBigPlanet oyunlarını oynamadıysanız, ancak bu tür renkli platform oyunlarına ilginiz varsa, muhakkak onları da bir şekilde oynamanızı tavsiye ederiz. LittleBigPlanet ve Sackboy ile özellikle çocuklu aileler büyük keyif alacaklardır, ancak günün yorgunluğundan kurtulmak ve hiçbir şey düşünmek istemediğinizde, eğlenceli zaman geçirmeyi tercih ettiğinizde Sackboy: Büyük Macera, tam arayacağınız yapım.
Oyunda, platformlar arasında yol alıyor ve Vex'i alt etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken Sackboy, karşısına çıkan kötücül yaratıkları yumrukluyor, ancak zaman zaman etraftan bulduğu çeşitli silahları da kullanmadan geçmiyor. Sackboy'da yeni yetenekler de var. Bunları da oyun boyunca keşfediyorsunuz.
Bu arada tabii ki tıpkı LittleBigPlanet'teki gibi yine Sackboy'yu farklı kostümlerle giydirebiliyoruz. Oyun içinde Zom Zom'un dükkanına gidiyor ve topladığınız Toplanazilir'ler karşılığında kıyafet ve aksesuarlar alabiliyorsunuz. Oyunda gerçekten çok geniş bir gardrobunuz var.
Sackboy: Büyük Macera tam bir eğlence oyunu. Oyunun konspeti buna gayet uygunken şarkılar da buna eşlik ediyor ki aralarında Uptown Funk ve Let's Dance gibi şarkılar da bonus bölümlerde eğlenceyi daha da katlıyor, zira oyundaki çevre detayları da bu şarkıların melodisine göre hazırlanmış,
Zaten oyunun en büyük takdir gören bir tarafı da burası oluyor, zira oyundaki görsellik şahane mi şahane. PlayStation 5'te olduğu kadar PS4'te de güzel görünen Sackboy: Büyük Macera, PS5'te ise farklı olarak yeni DualSense yeteneklerini barındırıyor ve daha yüksek tazeleme hızıyla daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Böylece oynarken daha fazla keyif alıyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak Sackboy: Büyük Macera fazlasıyla keyifli bir oyun. Tatlı bir platform oyunu olduğuna bakıp çocuk oyunu demeyin, stres atmak için gerçekten iyi bir yapım olmuş. PS5 özelliklerini de ilk elden deneyimlemek için gayet iyi bir oyun. Eğer platform oyunlarına ilginiz varsa zaten LittleBigPlanet'i tanıyor ve Sackboy'u seviyorsunuzdur. Dediğimiz gibi PS5'in yanı sıra PS4 sürümü de bulunuyor. Her ikisi için de tavsiye ediyoruz.
Puan: 92
KÜNYE
Tür: Platform
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Dağıtımcı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: Sumo Digital
Web: www.playstation.com
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