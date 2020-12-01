PlayStation 5'in Çıkış Oyunlarından Sackboy: A Big Adventure'ı İnceledik

LitteBigPlanet'in kahramanı Sackboy, bu kez adını yeni oyuna veriyor ve oyun severleri büyük bir maceraya davet ediyor. İşte PlayStation 5'in çıkış oyunlarından Sackboy: A Big Adventure ve olup bitenler...