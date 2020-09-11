PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Hakkında Heyecanlandıran İddia

"Noel 2020"de satışa sunulacağı bilinen PlayStation 5'in tam olarak ne zaman piyasada olacağı hala bilinmiyor. Yeni bir dedikodu ise çıkış gününü merak edenleri ümitlendirdi.