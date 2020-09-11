PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Hakkında Heyecanlandıran İddia

Çıkışına muhtemelen iki ay kalan PlayStation 5'in fiyatı ve tam çıkış tarihi hala bilinmiyor. PS5'i merakla bekleyenler, yeni bilgiler için can atarken Amazon'da satışa çıkan bir duvar askısı, önemli olabilecek bilgi kırıntıları içeriyor olabilir.
Amazon İngiltere'de satıldığı fark edilen "duvar askısının" açıklamaları, "konsolu duvara monte etmeyi kolaylaştırdığını" söylüyor. Burada ilginç bir şey yok ancak aksesuarın satışa sunulacağı tarih olan 19 Kasım, önemli olabilir. PlayStation 5'in kasım ortasında satışa sunulması beklendiğinden, bu tarih PS5'in çıkış tarihi olabilir.
Ancak daha önceki raporlar, konsolun 13 Kasım'da piyasaya sürüleceğini iddia ettiğinden bu yeni dedikoduya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bunun yanında PS5'in çıkış tarihini bir duvar askısının çıkış tarihiyle eşleştirmek, çok iyi bir fikir olmayabilir.
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