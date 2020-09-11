PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Hakkında Heyecanlandıran İddia

"Noel 2020"de satışa sunulacağı bilinen PlayStation 5'in tam olarak ne zaman piyasada olacağı hala bilinmiyor. Yeni bir dedikodu ise çıkış gününü merak edenleri ümitlendirdi.

PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Sızdı mı?

Çıkışına muhtemelen iki ay kalan PlayStation 5'in fiyatı ve tam çıkış tarihi hala bilinmiyor. PS5'i merakla bekleyenler, yeni bilgiler için can atarken Amazon'da satışa çıkan bir duvar askısı, önemli olabilecek bilgi kırıntıları içeriyor olabilir.

Amazon İngiltere'de satıldığı fark edilen "duvar askısının" açıklamaları, "konsolu duvara monte etmeyi kolaylaştırdığını" söylüyor. Burada ilginç bir şey yok ancak aksesuarın satışa sunulacağı tarih olan 19 Kasım, önemli olabilir. PlayStation 5'in kasım ortasında satışa sunulması beklendiğinden, bu tarih PS5'in çıkış tarihi olabilir.

Ancak daha önceki raporlar, konsolun 13 Kasım'da piyasaya sürüleceğini iddia ettiğinden bu yeni dedikoduya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bunun yanında PS5'in çıkış tarihini bir duvar askısının çıkış tarihiyle eşleştirmek, çok iyi bir fikir olmayabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Merakla beklenen Avatar 2'den fotoğraflar paylaşıldı! Sahnelerden kesitler!
OPPO Watch Akıllı Saat Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Xbox Sahiplerine Büyük Müjde: EA Play, Xbox Game Pass'e Geldi
Android'e Yeni Bir Özellik Daha: "Verified Calls" Geliyor!
BenQ GS2 Mobil Projektör ile Açıkhavada Eğlence Fırsatı

 

 