PlayStation 5 mi yoksa PS5 Dijital Sürüm mü? Aradaki Farklar Neler?

Sony, sonunda PlayStation 5 Digital versiyonun da fiyatını geçtiğimiz günlerde açıkladı ve bu yeni oyun konsolunu da satışa çıkarttı. Türkiye'de PlayStation 5 ve PlatStation 5 Digital Edition olarak şu an satın alınabilen yeni nesil oyun konsolunun fiyatları ise şöyle.
- PlayStation 5 Fiyatı 7499 TL
- PlayStation 5 Digital Sürüm Fiyatı 5999 TL
Peki, hangisini almak lazım, aralarındaki farklar neler? Bu yazımızda kısaca bu 2 konsol arasındaki farkları değerlendireceğiz.
PS5 ve PS5 Dijital Edition Özellikleri Neler?
Aslında her 2 oyun konsolu da özellik bakımından birbirinin aynı. Burada önemli bir değişim yok. En önemli fark ise, PlayStation 5'te bir Blu-ray disk sürücüsünün yer alması. Yani PlayStation 5 Digital sürümde bir disk okuyucusu yok. Yani satın alacağınız oyunları dijital olarak satın almanız gerekiyor. Oyunları kod olarak edinecek ve PlayStation kütüphanenizde biriktireceksiniz, evdeki rafınızda değil.
Konsolların teknik özellikleri ise şu şekilde:
- CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Çekirdek / 16 İzlek, 3.5 GHz
- GPU: AMD Radeon RDNA 2-tabanlı ekran kartı, Ray Tracing Hızlandırma, 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)
- Sistem Belleği: GDDR6 16GB/448GB/s bant genişliği
- SSD: 825GB, 5.5GB/s okuma bant genişliği (Raw)
- PS5 Disk Sürücüsü: Ultra HD Blu-ray, 100GB/disc
- Video Çıkış: HDMI OUT port, 4K 120Hz TVs desteği, 8K TV, VRR (HDMI ver.2.1)
- Ses: Tempest 3D AudioTech
- Boyutlar:
- PS5: 390mm x 104mm x 260mm
- PS5 Digital Edition: 390mm x 92mm x 260mm
- Ağırlık:
- PS5: 4.5kg
- PS5 Digital Edition: 3.9kg
- Güç:
- PS5: 350W
- PS5 Digital Edition: 340W
- Bağlantılar: USB Type-A port (Hi-Speed USB)USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C port (Super-Speed USB 10Gbps)
- Ağ: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Evet, her 2 oyun konsolu için de aynı özellikler mevcut durumda. Fakat boyut, ağırlık ve güç taraflarında farkları da görebiliyoruz.
PS5 ve PS5 Dijital Edition Oyun Farkı Var mı?
Peki, PlayStation 5 veya PlayStation 5 Dijital Sürüm arasında oyun farkı var mı? Yani PS5 ile oynayacağınız tüm oyunları PS5 Dijital Sürümle de oynayabilecek misiniz? Bunun cevabı elbette evet. Her 2 oyun konsoluyla da PS5 platformuna çıkan oyunları oynayabilirsiniz. Hatta bilindiği gibi her 2 oyun konsolu ile PlayStation 4 oyunlarını da oynayabilirsiniz. Ancak pek tabii ki, PS4 için sahip olduğunu fiziksel oyunlar, yani diskli oyunları PS5 Digital Edition'da herhangi bir Blu-ray sürücüsü bulunmadığı için çalıştıramayacaksınız. O nedenle yeni PlayStation 5 satın alırken bunu da göz önünde bulundurmanızda yarar var.
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