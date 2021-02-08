PlayStation 5 mi yoksa PS5 Dijital Sürüm mü? Aradaki Farklar Neler?

Yeni bir PlayStation 5 satın almaya karar verdiniz ancak 2 farklı sürüm arasında kaldınız... PlayStation 5 ve PlayStation 5 Dijital Sürüm arasında ne farklar var; hangisini almalı?