PlayStation 5'in Fiyatı Bir Kez Daha "Göründü"

Geçtiğimiz günlerde pek çok satıcının internet sitesinde PS5 için "fiyat listeleri" görüldü ve bunların arasına en son katılan liste, genel olarak beklenen fiyatlara en yakını gibi gözüküyor.
Fransız perakende satıcı Carrefour, PlayStation 5 ve aksesuarları için, kısa bir süre için de olsa fiyat listelerini yayınladı. Bu listede standart PS5 fiyatı 499 Euro, PS5 Digital ise 399 Euro olarak görülüyordu. Bu liste artık kaldırılmış durumda ama görülen fiyatlar beklenen fiyatlar ile örtüşüyor gibi gözüküyor.
Ancak birkaç farklı sebepten dolayı bu listenin resmi fiyatları yansıtmadığının düşünüldüğünü de belirtmekte fayda var. Öncelikle bu sayfada DualSense PS5 kontrol kolu, bir medya kumandası ve resmi PS5 başlığı da dahil olmak üzere PS5 aksesuarlarının da liste fiyatları gözüküyor ve bu fiyatların tamamı 49.90 Euro olarak belirtilmiş. Bu aksesuarların her birinin tamamen aynı fiyata sahip olması pek olası durmuyor ve bu yüzden de verilen fiyatların sadece hazırlık için belirtilmiş geçici fiyatlar olma ihtimali ortaya çıkıyor.
Ayrıca dokunsal geri bildirimi ve dahili mikrofonu ile DualSense kontrol kolunun bundan daha yüksek fiyata sahip olacağı kesin. Benzer bir şekilde resmi PS5 başlığının da belirtilen 49.90 Euro fiyatından çok daha yüksek bir fiyata sahip olacağı tahmin edilebilir.
Bu liste kaldırılmış olsa da Carrefour, Xbox Series X ve PS5 ön siparişlerinin "kısa süre içinde açılacağını" söylüyor.
Diğer satıcılar da yeni nesil konsollar için ön siparişlerin kısa süre sonra açılacağını açıklamış durumda ve bu da PS5 ve Xbox Series X fiyatlarının bu ay içerisinde kesinleşeceği fikrini destekliyor.
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