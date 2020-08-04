Microsoft'tan, Xbox Game Pass İçin şaşırtıcı Bir Değişiklik

Microsoft, bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasada olması beklenen Xbox Series X için hazırlanırken online hizmetlerinde de bazı değişikliklere yönelmiş gibi gözüküyor. Daha önce firma, 12 aylık Xbox Live Gold üyeliği seçeneğini sessiz bir şekilde kaldırarak herkesi şaşırtmıştı. Şimdi de, iki sosyal medya hesabından yayınlanan yeni logolara göre, Xbox Game Pass ismindeki Xbox kelimesi çıkartılıyor.
Resmi @XboxGamePass Twitter hesabı "yeni bir görünüş deniyorum" şeklinde bir tweet gönderdi ve bu tweet ile profil fotoğrafının "Xbox" kelimesi olmadan Game Pass markalamasını taşıdığı görülebiliyordu.
Bu tweet'in kısa bir süre ardından, @XboxGamePassPC hesabı da "Aynı" şeklinde bir tweet ile cevap verdi ve bu hesabın profil resminde de Xbox kelimesi olmayan, sadece "Game Pass" markalaması bulunan logo görülüyordu.
Her ne kadar Xbox kelimesi profil resimlerinden kaldırılmış olsa da, her iki resimde de Xbox logosu görülebiliyor ve her iki Twitter hesabı da isimlerinde Xbox kelimesini bulundurmaya devam ediyor.
Bu değişikliğin tam sebebinin ne olduğu net olmasa da, Xbox Game Pass'in PC için de sunulmaya başlanması ile beraber hizmet isminde değişikliğe gidilmesi ve PC'yi daha kapsayıcı bir logo tercih edilmesi muhtemel gözüküyor.
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