PlayStation 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak Sorusu, Yine "Geçiştirildi"

Sony, kısa bir süre önce beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i tanıtmış ve tanıtımı online üzerinden gerçekleştirmişti. Tanıtım boyunca PlayStation 5'in yanı sıra yeni nesil oyun konsolunda çalışacak olan ilk oyunları da tanıtan Sony, PS5 özelliklerini de nispeten gösterdi.
PlayStation 5, yeni yetenekler içeriyor ve elbette güçlü özellikler bulunduruyor. Fakat Sony, lansman boyunca PlayStation 5'in teknik özelliklerini net olarak açıklamadı. Açıklamadığı bir diğer şey ise, PlayStation 5 fiyatı idi.
Bilindiği gibi PlayStation 5, 2 farklı sürümle piyasaya çıkacak. PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition. İkisi arasındaki temel fark ise, PlayStation 5'te bir disk sürücü yer alacakken, PlayStation 5 Digital Edition'da bunun olmayacak olması. Yani PlayStation 5 Digital Edition ile oyun severler, yalnızca kod üzerinden oyunları çalıştırabilecekler.
Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, yaptığı açıklamada buna da temas ederek yeni PlayStation 5 ile kullanıcılara bir kez daha seçenek sunduklarını belirtti. CEO, PlayStation oyuncularının büyük çoğunluğunun artık oyunları dijital olarak satın almayı tercih ettiklerini ve bunu göz önünde bulundurarak, oyun severlere güzel bir seçenek sunduklarını söylüyor.
Jim Ryan'a PlayStation 5'in fiyatı sorulduğunda ise, bu soruya, PlayStation 5'in fiyat ile değil, "değer" ile anılması gerektiği şeklinde cevap verdi. Böylece bir kez daha PlayStation 5 fiyatı ile ilgili soru geçiştirilmiş olurken, çok geçmeden yakında elbette yeni nesil konsolun fiyatını öğreneceğiz.
PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olabilir?
PlayStation 5'in fiyatı özellikle Türkiye'de nasıl olacak oldukça merak ediliyor. Zira gelen yeni vergilerle beraber, PlayStation 5 fiyatının 8 bin TL'yi bulabileceği, hatta kimileri tarafından ise bu rakamı aşabileceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.
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