PlayStation 5'in Gamepad'i DualSense, En Önemli Sorunu Çözecek

PlayStation 5'in DualSense gamepad'inin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Buna göre PlayStation 5, oyun kontrolcüsüyle PlayStation 4'e göre daha uzun pil ömrü sunabilir.

  • Ercan Uğurlu
PS5 DualSense'in Bataryası Kapasitesi Belli Oldu

PlayStation 5'i hala kanlı canlı şekilde görmedik desek yeridir. Tanıtılmasına karşın hakkında hala pek çok bilginin gizli tutulduğu Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in bu sonbaharda raflarda olması bekleniyor. Bu süreçte yeni konsola ilişkin bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son gelen haberler ise, DualSense'in bataryasına ilişkin.

PlayStation 4'ten sonra adıyla da değişen kontrolcü, DualSense ismiyle daha fazla hassasiyet sunacağının işaretini veriyor. DualShock ile titreşimle geri bildirimi hayatımıza sokan Sony, DualSense ile ise oyun severlere daha fazla hassasiyet sunacak. Elbette duyulara hitap edecek yeni kontrolcünün daha fazla güce ihtiyaç duyacağı da açık. Bunun için Sony, DualSense'te batarya kapasitesini genişletmiş gibi görünüyor.

Bir Twitter kullanıcısı olan Galaxy666'nın paylaştığı fotoğraflar ve bilgilere göre DualSense, 1560 mAh kapasitesinde bir batarya içeriyor. PlayStation 4'te bulunan DualShock kontrolcüsünde ise 1000 mAh kapasitesinde batarya mevcuttu. Kullanıcı, DualSense'in daha uzun pil ömrü sunduğunu söylerken, öte yandan kontrolcünün ergonomisini de değerlendirmiş.

DualSense'in düğmelerinin PS4'teki DualShock'a kıyasla daha rahat olduğunu ve daha iyi hissettirdiğini söyleyen Galaxy666, hesabında DualSense'in yakın plan fotoğraflarını da paylaşmış.

PlayStation 5'in çıkmasına çok fazla süre kalmadı. Yeni konsol piyasaya çıktığında ve ilk örneklerinden biri elimize ulaştığında, detaylı PlayStation 5 incelemesini de sizlerle paylaşacağız ve elbette DualSense ile DualShock kıyaslamasında da bulunacağız. O zamana kadar ise, görünen o ki ortaya çıkan sızıntılarla idare edeceğiz.

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