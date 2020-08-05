PlayStation 5 İçin DualShock Geri Uyumluluğu Konusu Belli Oldu

Sony, PlayStation 5'i bir süre önce tanıttı ve merakla beklenen yeni oyun konsolunu bu yıl bitmeden satışa sunacağını açıkladı. Fiyatı halen net şekilde belli olmayan PlayStation 5 için Türkiye fiyatı da elbette kesinlik kazanmış değil. Halen söylentiler ortalıkta dolanırken, bu konuda resmi açıklamayı zamanı gelince PlayStation Türkiye ekibi paylaşacaktır. Ancak son gelen bilgilere göre PlayStation 5, Xbox Series X'ten daha pahalı olmayacak.
PlayStation 5 için en çok merak edilen konuların başında, PlayStation 4'lerde kullanılan DualShock kontrol cihazlarının yeni platformda çalışıp çalışmayacağıydı. Bu soru da Sony tarafından bir blog yazısı ile açıklığa kavuşturuldu. Yapılan açıklamaya göre DualShock kontrol cihazları PlayStation 5'te çalışacak. Fakat bu uyumluluk PlayStation 4 oyunları ile sınırlı olacak.
Bilindiği gibi PlayStation 5, yeni kontrol cihazı DualSense ile beraber gelecek. DualSense, uyarlanabilir tetikleyiciler ve dokunsal geri bildirim özelliği gibi DualShock'a kıyasla donanım olarak birtakım farklı özellikler içeriyor. PlayStation 5'e özel olarak çıkacak oyunlarda da bu yeni özellikler yer alacak. Dolayısı ile DualShock'ta gerekli donanım desteği bulunmadığı için PS5 özel oyunlarında DualShock'lar çalışmayacak. Ancak kullanıcılar PlayStation 4 için çıkan oyunları PlayStation 5 üzerinde DualShock'larını kullanarak oynayabilecekler.
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