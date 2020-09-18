PlayStation 5 için Ek DualSense Alacaksanız, Fiyatını Duymaya Hazır Olun

PlayStation 5 için ek bir DualSense kontrolcü satın almak isterseniz, en pahalı PS5 oyunları ile benzer seviyede bir harcama yapmanız gerekecek!

Ek PS5 DualSense'in Fiyatı Biraz Yüksek

Sony, PlayStation 5'in çıkış tarihini ve fiyatını açıkladığı etkinlikte sessizce PS5 DualSense oyun kumandasının fiyatını da açıkladı.

Buna göre PlayStation 5 DualSense gamepad'in fiyatı 69,99 dolar olacak. PS5'in kutusundan elbette bir PS5 DualSense çıkıyor, ancak fazlasını isteyenlerin en pahalı oyunlar kadar bir ödemede bulunması gerekecek. PS5'in tamamen dijital sürümünün fiyatı 399 dolar iken disk sürücülü PS5'in fiyatı 499 dolar olarak açıklandı. Sony ve Microsoft'un konsollarının disk sürücülü konsollarının fiyatları eşleşse de, daha düşük özellikli, tamamen dijital Xbox Series S'in fiyatı 299 dolar ile daha uygun.

İki PS5 konsol modeli ve DualSense kontrolcüsü, Sony'nin yeni aksesuarlarıyla birlikte 12 Kasım Perşembe günü (Microsoft'tan iki gün sonra) satışa sunulacak.

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