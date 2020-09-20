PlayStation 5, PS1, PS2 ve PlayStation 3 Oyunlarını Çalıştıracak mı?

Sony'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanan PlayStation 5 konsolu, PS4 oyunlarını çalıştıracak. Ancak daha önceki nesillere ait oyunların PS5'te çalışmayacağı doğrulandı.
Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, bir röportaj sırasında PS5'in PS3, PS2 ve PS1 oyunları için geriye yönelik uyumluluk sunmayacağını söyledi. Geçen ay Ubisoft'un sitesinde de aynı bilgi yer almıştı, ancak yeni açıklamayla birlikte durum resmi hale geldi.
PS4'ün PS3 oyunlarını desteklemediğini hatırlatmakta fayda var. Bu arada Microsoft, yeni Xbox Series X'te geriye yönelik oyunların çalışacağını ve grafiklerinin daha iyi görüneceğini söylüyor.
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