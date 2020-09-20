PlayStation 5, PS1, PS2 ve PlayStation 3 Oyunlarını Çalıştıracak mı?

PlayStation 5'in sunacağı geriye yönelik uyumluluk PS1, PS2 ve PS3 oyunları için de geçerli mi? Yoksa sadece PlayStation 4 oyunlarıyla kısıtlı mı olacak? Belli oldu!