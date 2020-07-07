PlayStation 5, Tüm Dünyada Aynı Tarihte Raflarda Olabilir

PlayStation 5'in tam olarak ne zaman piyasaya sunulacağını henüz bilmiyoruz. Ama yaşanana yeni gelişme, en azından tüm dünyada aynı anda raflarda olacağının sinyalini veriyor.

07 Temmuz 2020 00:02

Levent Öztürk