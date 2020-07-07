PlayStation 5, Tüm Dünyada Aynı Tarihte Raflarda Olabilir

PlayStation 5'in tam olarak ne zaman piyasaya sunulacağını henüz bilmiyoruz. Ama yaşanana yeni gelişme, en azından tüm dünyada aynı anda raflarda olacağının sinyalini veriyor.

  • Levent Öztürk
PlayStation 5'ten yeni müjde
Sony

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, Asya kıtasına da, planlanan küresel yayımı ile aynı anda veya çok kısa bir süre sonra ulaşacak gibi görünüyor. Hem Amazon Hindistan hem de yakın rakibi Flipkart, hayranların bu yeni nesil konsolun ön siparişlerinin açılmasından haberdar olabilecekleri bildirim üyelikleri açtılar. Bu da, konsolun neredeyse tüm dünyada aynı anda piyasada olacağının sinyallerini veriyor.

Bu sayfalarda, tahmin edebileceğiniz gibi iki konsol sürümü gözüyor. Bunların birinde disk sürücüsü varken diğerinde disk sürücüsü bulunmuyor. Ayrıca var olacak çeşitli aksesuarlara da işaret ediliyor ve iki sürüm – disk sürücüsü olan PS5 ve disk sürücüsü olmayan PS5 Digital Edition – gösteriliyor.

Amazon Hindistan'ın PS5 bildirim sayfası oyunlar hakkında biraz daha fazla detay sunarken Flipkart sayfası ise ürün ve aksesuarları hakkında detaylar sunuyor ve en azından Hindistan'da dört aksesuarın bulunacağını gösteriyor: Kamera, başlık, şarj istasyonu ve medya uzaktan kumandası.

Sony henüz yayım tarihini veya fiyatları açıklamış değil ancak geçtiğimiz ayın sonlarında gelen sızıntılar, PS5'in 20 Kasım'da sunulabileceğini ve Digital Edition'ın 399Euro fiyatına, standart sürümün de 499 Euro fiyatına sahip olacağını öneriyordu.

Sony, PS5'in küresel olarak "2020 Noel döneminde" yayımlanacağını söyledi ve bu yüzden de Ekim ve Aralık 2020 arasında bir tarih bekleniyor. Bu da aynı zaman diliminde yayımlanacak olan ezeli rakibi Xbox Series X ile bir kez daha direkt rekabete gireceği anlamına geliyor.

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