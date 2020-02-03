PlayStation 5, Xbox Series X'ten Daha mı Güçlü Olacak?

PlayStation 5 heyecanı tam gaz sürüyor. Sony'nin gelecek oyun konsolu PS5 hakkında bugüne kadar onca şey yazıldı, çokça şey söylendi. Özellikle kısa bir süre önce ortaya çıkan PlayStation 5 haberine göre, PS5 açılış ekranı görünmüş, ancak bunun tamamen render çalışması olduğu da ispatlanmakta gecikmemişti.
PlayStation 5 kullanıcı yorumları da halihazırda PS5 heyecan dalgasını kuşkusuz yükseltiyor. Fanlar tarafından ortaya atılan söylentiler kadar, farklı kaynaklardan da Sony'nin yeni konsoluna ilişkin farklı detaylar geliyor. Bunlardan biri de en son ortaya atılan iddia ki, bu iddia, PS5'in Xbox Seriex X'ten daha hızlı olacağını ortaya koyuyor.
PlayStation 5, Xbox Series X'ten Daha Güçlü Olacak!
CPU PS5 = XSX
GPU PS5 < XSX (less the 1TF)
RAM PS5 > XSX (BW and size)
SSD PS5 > XSX (Speed and size)
Performance PS5 > XSX
This is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out.— Tidux (@Tidux) January 29, 2020
Yeni söylenti, twitter'da endüstri lideri Tidux aracılığı ile ortaya atılmış. PS5 ve Xbox Series X'i kısa kısa karşılaştıran Tidux, iki konsolun CPU performanslarının eşit olduğunu ifade ederken, GPU tarafında Xbox Series X'in daha güçlü olduğuna işaret etmiş. Ancak öte yandan paylaşıma göre RAM ve SSD tarafında PlayStation 5 daha güçlü duruyor. Keza genel performans anlamında da öyle.
Peki, durum gerçekten böyle mi?
Açıkçası bu açıklamalar elbette şimdilik kuşku uyandıracak cinsten. Zira bunu şimdiden kestirmek güç. Zira 2 konsol da şu an için sır gibi saklanıyor.
Xbox Series X, 2019'un sonunda duyurulmuş, ancak detayları açıklanmamıştı. Sonrasında ise CES 2020'de AMD tarafından Xbox Series X için bir yalanlama gelmişti hatırlarsanız. Bu anlamda her iki oyun konsolu için de şu an için özellikle sosyal medyada büyük bir bilgi kirliği var.
Xbox Series X Özellikleri Neler?
Ancak Xbox Series X hakkında bilinen birkaç özellik mevcut. Bunlar arasında Xbox Series X'in 12 TFLOPs gücünde grafik performansına sahip olacağı. Bilindiği gibi selef konsol Xbox One X't 6 TFLOPs gücünde GPU performansı sağlanıyordu. Ayrıca Xbox Series X'in 120 FPS'e kadar kare hızı sunacağı ve ışın izleme teknolojisini benimseyeceği de söyleniyor. Elbette benzer iddialar PlayStation 5 için de geçerli.
Her ne olursa olsun her iki oyun konsolu da kanlı canlı karşımıza çıkmadan gerçeği öğrenemeyeceğimiz kesin. Bakalım Tidux'un bu tweet'i, yeni nesil konsollar tanıtıldığında doğru çıkacak mı? Bekleyip göreceğiz.
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