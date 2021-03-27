PlayStation VR'da Hangi Oyunu Oynamalı?

PlayStation VR'da hangi oyunu oynamalı? Gerilim dolu korku oyunlarından, düşünmenizi sağlayacak bulmacalara ve hatta zihninizi boşaltmanıza imkan tanıyan rahatlatıcı oyunlara kadar farklı kategorilerden birçok oyunu bir araya getirdik.