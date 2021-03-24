Yayınlanmamış ve Bilinmeyen Yüzlerce PlayStation 2 Oyunu Ortaya Çıktı

PlayStation 2, dünyanın en çok satan oyun konsollarından biri olmuşken, halen daha pek çok oyun severin evinde kendine yer buluyor. Çıkışını bu konsola yapmış ve hayatına yeni nesil konsollarda devam eden pek çok oyunu biliyoruz, ancak bir o kadar da iptal edilmiş veya yarıda bırakılarak, sadece prototip şeklinde tarihin tozlu sayfalarına terk edilen oyun mevcut ve zaman zaman bunlarla ilgili bilgiler geliyor. Tıpkı Hidden Palace tarafından paylaşıma açılan 900 GB'lık dev arşiv gibi.
Video oyun geliştirme medyasının korunmasına adamış bir topluluk olarak bilinen Hidden Palace, PlayStation 2'ye özel yeni bir arşive ulaşmış durumda. Bu arşivin boyutu 900 GB'ı bulurken, içeriğinde ise tam 752 adet içerik yer alıyor. Bu içerikler arasında iptal edilmiş oyunlardan tutun da bugüne dek hiç görülmemiş demolar da yer alıyor.
Öte yandan God of War II, Katamari Damacy , Okami ve Ratchet & Clank serisi gibi klasiklerin prototiplerini de içeren arşivi Twitch üzerinde yaptıkları bir yayında duyuran ekibin sıralı tam listesine buradan erişebilir, hatta dosyaları indirebilirsiniz.
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