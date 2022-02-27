PlayStation'ın Xbox Game Pass Rakibi Spartacus'un Fiyatları Ortaya Çıktı!

Sony'nin Xbox Game Pass'a rakip olarak sunmayı planladığı Spartacus kod isimli hizmetin fiyatları ve 3 farklı abonelik seçeneği ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Xbox Game Pass Rakibi Spartacus'un Fiyatları Sızdı

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