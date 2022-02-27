PlayStation'ın Xbox Game Pass Rakibi Spartacus'un Fiyatları Ortaya Çıktı!

GamesBeat'e göre Sony'nin PlayStation için hazırladığı Xbox Game Pass rakibinin fiyatları ortaya çıkmış olabilir. Spartacus kod adlı hepsi bir arada oyun abonelik hizmeti, iddiaya göre ayda 10 dolar, 13 dolar ve 16 dolara mal olan üç farklı katmana sahip olacak.
Spartacus'un, PlayStation Now ve PlayStation Plus tarafından sunulan avantajları birleştirmesi ve muhtemelen PS4 ve PS5 için hayata geçirilmesi bekleniyor. Yeni iddia ise, hizmet ve her bir üyelik seviyesinin sağlayacakları hakkında daha fazla bilgi veriyor.
Sony'nin Spartacus seviyelerini Essential, Extra ve Premium olarak adlandırdığı ve ilkinin mevcut haliyle PlayStation Plus olduğu bildiriliyor. Fiyatı 10 dolar olacak ve her ay kitaplığınıza ekleyebileceğiniz oyunlara erişmenizi sağlayacak.
Extra seviyesi 13 dolara mal olacak ve bu aylık oyunlara erişimin yanı sıra indirebileceğiniz yüzlerce eski oyunu içeren bir oyun kataloğuna erişim sağlayacak. Bu katalog muhtemelen PS Now'ınkiyle aynı olabilir.
Son olarak, Premium seviyesi ayda 16 ABD doları fiyatıyla sunulacak ve yukarıda belirtilen tüm avantajların yanı sıra PS Now'ın akış yeteneklerine ve bir klasik oyun kitaplığına erişim içerecek. Ayrıca, yeni PS oyunlarını piyasaya çıkmadan önce indirmenize ve oynamaya başlamanıza izin veren "oyun denemeleri" adlı bir özelliğe de erişmenizi sağlayacak.
Spartacus'un önümüzdeki haftalarda test aşamasına gireceği bildiriliyor. GamesBeat, Sony'nin Mart ayında abonelik hizmetinin ayrıntılarını resmi olarak açıklayabileceğini söylüyor...
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