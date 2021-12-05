Sony'den, Microsoft'un Xbox Game Pass'ine Rakip Geliyor: Spartacus!

Sony, Microsoft'un büyük başarılara imza atan oyun hizmeti Xbox Game Pass'a güçlü bir rakip oluşturmak için kolları sıvadığı iddia ediliyor. Bu yeni hizmetin adı ise, şimdilik "Spartacus" olarak biliniyor!