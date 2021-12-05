Sony'den, Microsoft'un Xbox Game Pass'ine Rakip Geliyor: Spartacus!

Microsoft'un oyun abonelik sistemi Xbox Game Pass, çok yakında karşısında Sony imzasını taşıyan bir rakip bulabilir. Bloomberg'in haberine göre şirket, 2022 bahar aylarında hayata geçirmeyi planladığı yeni bir hizmet üzerinde çalışıyor. Kod adı Spartacus olan bu hizmet, PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncularını fazlasıyla memnun etmeye aday.
Bloomberg, bu haberini projeye yakın birden fazla kişiye dayandırdığını söylüyor. Şu anda Sony, oyunla ilgili iki büyük abonelik hizmetine sahip: PlayStation Plus ve PlayStation Now. Birincisi çevrimiçi oyun ve aylık bonus oyunlar sunarken, ikincisi hem indirme hem de akış için klasik ve bazı modern PlayStation oyunları sunuyor. Spartacus hizmetinin, iki hizmetin özelliklerini birleştireceği ve PlayStation Now markasının yerini alabileceği tahmin ediliyor. Üstelik farklı abonelik planları ile, hizmetin PlayStation 3 ve PSP - PS Vita konsollarına genişlemesi de sürpriz olmayacak gibi görünüyor.
Microsoft'un Xbox Game Pass'i şu anda diğer yayıncıların geniş bir oyun kitaplığının yanı sıra tüm birinci taraf oyunlara ilk günden erişim sunuyor. Sony'nin rakip hizmeti gerçeğe dönüştüğünde, oyun kitaplığının nasıl şekillendiğini görmek ilginç olacak. Tabi rekabetçi bir ortam istiyorsa, Sony'nin fiyatlandırmada da radikal adımlar atması gerekecektir...
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