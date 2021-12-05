Sony'den, Microsoft'un Xbox Game Pass'ine Rakip Geliyor: Spartacus!

Sony, Microsoft'un büyük başarılara imza atan oyun hizmeti Xbox Game Pass'a güçlü bir rakip oluşturmak için kolları sıvadığı iddia ediliyor. Bu yeni hizmetin adı ise, şimdilik "Spartacus" olarak biliniyor!

Sony'den, Microsoft'un Xbox Game Pass'ine Rakip!

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