POCO M3 Pro 5G Satışa Sunuluyor! İşte POCO M3 Pro 5G Özellikleri

Amiral gemisi düzeyinde MediaTek Dimensity 700 işlemci ile donatılan POCO M3 Pro 5G, bu fiyat noktasında yüksek performans ve eğlence deneyimi sunuyor. İşte POCO M3 Pro 5G özellikleri!