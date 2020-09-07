POCO X3 NFC Tanıtıldı: İşte POCO X3 NFC Özellikleri

POCO, yeni akıllı telefonunun lansmanını yaptı; POCO X3 NFC resmi olarak tanıtıldı. Genç teknoloji ve oyun meraklıları için özel olarak tasarlanan telefon, tasarımı ve gücü ile dikkatleri üzerine topluyor. Performansın en önemli öncelik olduğu cihaz, kullanışlı ve üst düzey özellikleri uygun fiyatla sunuyor.
Qualcomm'un 700 serisi 4G işlemcisi SnapdragonTM 732G işlemcisini dünyada ilk kez kullanan telefon, 5.160 mAh pili sayesinde tek şarjla, iki güne kadar kullanım imkanı sağlayan bir performans sunuyor. Diğer taraftan, 120Hz+240Hz ekranı, piyasadaki birçok amiral gemisi telefondan çok daha iyi, pürüzsüz ve hassas bir deneyim yaşatıyor.
POCO X3 NFC, oyun deneyimine yönelik olarak optimize edildi. Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisi üzerinde çalışan POCO X3 NFC, sekiz çekirdekli işlemcisi KryoTM 470 ve Adreno 618 Elite Gaming serisi GPU barındıran mimarisi ile oyuncuları etkileyecek bir potansiyele sahip.
İstikrarlı çalışma ve kusursuz kullanıcı deneyimi için cihaz, işlemcinin ısısını 6 dereceye kadar düşüren, genişletilmiş bakır ısı borusunu ve birden fazla grafit katmanını bir araya getiren LiquidCool Technology 1.0 Plus (Sıvı Soğutma Teknolojisi 1.0 Plus) teknolojisini kullanıyor. Telefonun yüksek performansı, telefonu oyun gereksinimlerine göre ayarlayan ve kullanıcıların cihazın güçlü donanımından en iyi şekilde yararlanabilmelerine olanak tanıyan Game Turbo 3.0'ın en son sürümü sayesinde daha da optimize edilebiliyor.
Ek olarak, telefonun Z eksenli doğrusal motoru, farklı senaryolar için 150'den fazla titreşim modu ile mükemmel dokunsal geri bildirim sağlıyor.
120Hz + 240Hz ekran ve stereo hoparlörler
POCO X3 NFC, POCO'nun yeniliklerin herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlama hedefi doğrultusunda, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örneklem hızının kombinasyonunu bir araya getiren uçtan uca 6,67" FHD + DotDisplay ekranıyla etkileyici bir deneyim sunuyor.
POCO X3 NFC, fiyat kategorisindeki en kusursuz ekranlardan birine sahip. DynamicSwitch işlevi, kullanım durumuna ve ekranda görüntülenen içeriğin biçimine bağlı olarak telefonun otomatik olarak 50, 60, 90 ve 120 Hz arasında geçiş yaparak güç tasarrufu yapmasına olanak tanıyor. Bu, telefonun yenileme hızının oyun gibi kullanım durumlarında artmasını ve okuma gibi daha basit işlemler için düşmesini sağlıyor. Böylece güç kullanımını optimize ediyor.
240Hz dokunmatik örneklem hızı cihazın ekran yeteneklerini daha da güçlendirerek rakiplerinin önüne geçmesini sağlıyor. Şu anda piyasada bulunan birçok amiral gemisi akıllı telefondan %33 daha hızlı yanıt verdiği söylenen POCO X3 NFC, kullanıcı deneyimiyle kullanıcılara en sofistike oyunlarda dahi pazardaki diğer telefonlara göre büyük bir rekabet avantajı sağlıyor.
Cihaz, en kaliteli ses deneyimi için iki adet stereo hoparlöre sahip. 4cc eşdeğeri üst hoparlör, 1cc eşdeğeri alt hoparlör ve 0,5 mm'ye kadar titreşim genliği, kristal netliğinde stereo ses ve sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor. Hoparlörlerin kendilerini temizleme yeteneği ses kalitesinin uzun vadede korunmasına olanak tanıyor.
64MP AI destekli dörtlü kamera sistemi
POCO X3 NFC, 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan bir dörtlü arka kamera sistemine sahip.
Telefonun ana kamerası ayrıntılı ve ultra net resimler üreten ƒ/1.89 diyafram aralığı ve 1.6µm 4-in-1 Super Pixel özelliklerine sahip Sony IMX 682 ile güçlendirilmiş. 13MP ultra geniş açılı kamera, ƒ/2.2 diyafram açıklığı ve 1.0µm piksel boyutuyla desteklenen 119° görüş alanına sahip. 2MP makro kamera ve derinlik sensörü ise kurulumu tamamlayarak ekstra işlevsellik sunuyor ve ana lensin yeteneklerini güçlendiriyor.
Cihazın ön tarafında ƒ/2.2 diyafram açıklığı ve 1.6µm 4-in-1 Super Pixel özelliklerine sahip, özçekim fotoğrafları için ideal küçük noktalı 20MP kamera bulunuyor.
Altı adet kaleydoskop seçeneği, Gold Vibes modu, Cyberpunk modu, çok sayıda yeni fotoğraf filtresi ve AI Skyscaping 3.0 kullanıcıların sosyal medyada herkesin dikkatini çekecek yaratıcı içerikler oluşturmalarına olanak tanıyor.
Cihazda video meraklıları da unutulmamış. 4K video kaydının yanı sıra akıcı video yakınlaştırma, odak zirvesi ve AE/AF kilidi gibi özellikler video çekimini daha keyifli bir hale getiriyor. LOG/RAW format desteği ve Vlog modu, kullanıcıların sadece en önemli anları en yüksek kalitede yakalayabilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda telefonu video içerikleri üretmek için yarı profesyonel bir iş istasyonuna dönüştürüyor.
5.160 mAh pil ve 33W hızlı şarj
POCO X3 NFC, kullanıcıların telefonun tüm özelliklerinden faydalanabilmelerini sağlamak için orta düzey kullanımda iki günden fazla kullanım sağlayan 5.160mAh'lık büyük bir pil ile donatılmış. 33W hızlı şarj özelliğine sahip cihaz sadece 65 dakika içinde %100 şarj oluyor. %62 şarj seviyesi için cihazın 30 dakika şarjda kalması yeterli.
Bu yüksek şarj hızı Middle Middle Tab (MMT) teknolojisi ile elde ediliyor. Geleneksel pillerde, elektrik akımı modülün altından geliyor ve onu yukarı doğru dolduruyor bu da önemli ölçüde daha yavaş şarj hızına neden oluyor. Middle Middle Tab teknolojisinde ise pil elektrik akımını ortadan alıyor ve akımı modülün üst kısmından altına eş zamanlı olarak yaydığı yenilikçi bir yöntem kullanılıyor. Bu, daha hızlı ve tutarlı bir şarj hızı sunarken, aynı zamanda geleneksel düzenlere kıyasla pilin uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
POCO X3 NFC'nin 6GB+64GB ve 6GB+128GB modelleri ile, Ekim ayında Türkiye'de de satışa çıkacak
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