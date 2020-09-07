En Yeni Android Sürümü, Telefonların Yalnızca Çeyreğinde Yüklü

Her sene en yeni amiral gemisi telefonlara geçmek, çoğu kullanıcı için geçmişte kaldı. Son birkaç senedir çoğu kullanıcı, telefonunu daha uzun süre tutmayı tercih ediyor. Bu paradan tasarruf etmeyi sağlıyor ancak Google'ın en son güvenlik güncellemelerini alamamak, bir risk oluşturuyor.
NetMarketShare'in yeni açıkladığı haziran ayı verilerine göre Android'li telefonların sadece çeyreği (yüzde 25,22) Android'in en son sürümü olan Android 10'u kullanıyor. Yüzde 20'lik bir bölümün Android 9.0'ı kullandığı, yüzde 8'den biraz fazlasının ise Android 8.1'i kullandığı belirtiliyor. Google, eski Android sürümlerini güvenlik güncellemeleriyle üç seneye kadar destekliyor, ancak bunun ardından yeni bir cihaza geçmeniz veya tam bir koruma sağlamasa da bir antivirüs kullanmanız öneriliyor.
Bu senenin başlarında Which tarafından yayınlanan bir rapor, dünya çapındaki Android kullanıcılarının yüzde 40'ının artık güvenlik güncellemesi almadığını söylemişti. Bundan dolayı bir milyar Android cihazının saldırıya açık olduğu tahmin ediliyor.
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