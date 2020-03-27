Popüler Mobil Oyun Monument Valley 2 Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin

Monument Valley 2, Play Store'da ücretsiz hale geldi. Evde geçirdiğiniz zamanda oynayacak gerçekten iyi bir mobil oyun arıyorsanız, bu fırsatı sakın kaçırmayın...

Monument Valley 2 Ücretsiz Oldu, İndirin

Covid-19 ve bu rahatsızlığa sebep olan Corona virüsü nedeniyle dünya çapında çok sayıda insan, evinden, hatta odasından çıkmıyor. Henüz ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu dönemde oynayacak bir oyun arıyorsanız, Google Play Store'dan Monument Valley 2'yi ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Normalde 4,99 dolar fiyatla indirmeye sunulan Monument Valley 2, geliştirici Ustwo Games tarafından ücretsiz hale getirildi. Değişiklik hakkında herhangi bir duyuru yapılmadığından, bunun geçici bir promosyon olup olmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden oyunu cihazınıza çabuk indirmenizde fayda olabilir.

Monument Valley 2 - Official Release Trailer - out nowMonument Valley 2 - Official Release Trailer - out now
Monument Valley 2 by ustwo games, available now exclusively on the App Store: Guide a mother and her child as they embark on a journey through magical architecture, discovering illusionary pathways and delightful puzzles as you learn the secrets of the Sacred Geometry. A completely new story from the Monument Valley universe. You don’t need to have previously played Monument Valley to enjoy Monument Valley 2. Enjoy beautiful levels filled with illusory, meditative puzzles, using brand new interactions to explore the changing dynamics between characters. Artwork inspired by an eclectic mixture of architectural styles, artistic movements and personal influences, each translated into stunning geometric structures. Immerse yourself in uniquely melodic interactive soundscapes, tailored perfectly to every step of Ro and her child’s journey.

Gerçek üstü mekanikleriyle ilgi çeken Monument Valley'in ikincisi olan Monument Valley 2, Play Store'da "Editörün Seçimi" etiketine, 4,8 ortalama puana ve 19.000 olumlu yoruma sahip. Oyunun Android sürümü, Kasım 2017'de yayınlanmıştı.

Oyunu bir kez indirdikten sonra, ileride ücretli hale gelse bile, Google hesabınıza bağlı dilediğiniz cihaza tekrar, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Play Store bağlantısı: Monument Valley II

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