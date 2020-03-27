Popüler Mobil Oyun Monument Valley 2 Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin

Covid-19 ve bu rahatsızlığa sebep olan Corona virüsü nedeniyle dünya çapında çok sayıda insan, evinden, hatta odasından çıkmıyor. Henüz ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu dönemde oynayacak bir oyun arıyorsanız, Google Play Store'dan Monument Valley 2'yi ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Normalde 4,99 dolar fiyatla indirmeye sunulan Monument Valley 2, geliştirici Ustwo Games tarafından ücretsiz hale getirildi. Değişiklik hakkında herhangi bir duyuru yapılmadığından, bunun geçici bir promosyon olup olmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden oyunu cihazınıza çabuk indirmenizde fayda olabilir.
Gerçek üstü mekanikleriyle ilgi çeken Monument Valley'in ikincisi olan Monument Valley 2, Play Store'da "Editörün Seçimi" etiketine, 4,8 ortalama puana ve 19.000 olumlu yoruma sahip. Oyunun Android sürümü, Kasım 2017'de yayınlanmıştı.
Oyunu bir kez indirdikten sonra, ileride ücretli hale gelse bile, Google hesabınıza bağlı dilediğiniz cihaza tekrar, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Play Store bağlantısı: Monument Valley II
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