Chrome İçin Devam Kararı Geldi

Google, Corona Virüs salgını nedeniyle duraklattığı Chrome güncellemeleri için yeniden çalışmaya başladı.

Chrome Güncellemeleri Devam Edecek

Chrome güncellemelerini kısa bir süre önce duraklatan Google, işe devam etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Firma, işe ara vermesinin nedeninin, evden çalışanların ciddi sorunlarla karşılaşmasını engellemek olduğunu söylemişti. Firma yeni blog gönderisinde yeni Chrome sürümlerinin gelmeye başlayacağını, ancak takvimde bazı değişiklikler olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre şu anki Chrome 80 sürümü, önümüzdeki haftadan itibaren güvenlik güncellemeleri almaya başlayacak. 17 Mart'ta yayınlanması beklenen Chrome 81 ise 7 Nisan'da yayınlanacak. Chrome 83'ün ise mayıs ortasında yayınlanması planlanıyor. Google'dan teknik program yönetimi müdürü Jason Kersey, firmanın Chrome 82 için planlanan işlevleri Chrome 83'e getireceğini söylemişti.

Firma, ilk açıklamasının devamında, uzaktan çalışarak Chrome'u geliştirmenin zor olduğunu da söylemişti. Ancak Chrome takımı, kendisini uzaktan çalışmaya hazırladığından, kod yazmaya devam etmeye devam etmesinde bir sakınca yok gibi görünüyor.

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