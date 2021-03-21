Popüler Yazılım, Tam 9 Yıllık Bekleyişin Ardından Nihayet Güncellendi

Audacity'nin son sürümü bundan 9 sene önce yayınlanmıştı. 9 yılın ardından güncellenen ve Audacity 3.0 sürümüne yükselen yazılımda pek çok değişiklik var. İşte Audacity 3.0 yenilikleri!

  • Ercan Uğurlu
9 Yıl Sonra Güncellendi! Peki, Audacity Nedir?

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