Popüler Yazılım, Tam 9 Yıllık Bekleyişin Ardından Nihayet Güncellendi

Audacity'nin son sürümü yayınlanalı neredeyse 9 sene geçti, ancak artık açık kaynaklı yazılımın hayranları sonunda Audacity 3.0'i indirebilirler. Peki, bilmeyenler için özetlemek gerekirse, Audacity nedir?
Audacity Nedir?
Audacity, Windows, Mac OS X, Linux gibi birçok platformda çalışabilen açık kaynak kodlu ücretsiz bir sayısal ses düzenleme ve ses kaydetme yazılımıdır. Şu anda Google'da çalışmakta olan Dominic Mazzoni tarafından, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi sırasında geliştirilen Audacity'nin öntanımlı dosya biçimi AUP olurken, yazılım tanıtılan yeni sürüm ile yeni bir dosya formatına da kavuştu.
Yeni Dosya Formatı Hazır
Evet, halen Audacity yazılımını kullananlara güzel haber: Audacity 3.0 ile dosya formatı da yenilendi. Audacity 3.0 ile .aup3 adlı yeni dosya formatını tanıtan şirket, bu yeni dosya biçimi ile yazılımın daha hızlı çalışmasına ve olası çökmelerde otomatik kurtarılabilmesine de önayak oluyor.
Audacity 3.0 ile yalnızca dosya formatı güncellenmedi, yazılımda yer alan 160'tan fazla hata da düzeltildi. Böylece Audacity kullanıcıları son sürüm ile çok daha memnun olacaklar.
Audacity 3.0'ı buradan indirebilirsiniz.
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