Porno Siteleri Hakkında Şaşırtan Gerçek: COVID-19, Porno Sitelerini Uçurdu

Dünya genelinde en popüler sitelerin Google ve Facebook gibi devler olduğunu zaten tahmin ediyor olmalısınız. Ama porno sitelerinin geldiği noktayı eminiz tahmin bile edemezsiniz.

  • Levent Öztürk
Netflix ve Amazon'dan daha popülerleri tahmin edin

Porno siteleri Dünya genelinde en fazla trafiğe sahip olan internet siteleri arasında yer alıyor ve yeni bir araştırmaya göre Netflix, Amazon ve Reddit gibi dev isimlerden bile daha fazla ziyaretçiyi kendilerine çekiyor.

Web host firması Fasthosts'un analizine göre, en popüler iki porno sitesi, sırasıyla aylık ortalama 3,14 ve 2,85 trilyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu iki porno devi, Amazon'u (2,29 trilyon), Netflix'i (2,21 trilyon) ve Reddit'i (1,34 trilyon) geçerek modern porno endüstrisinin muazzam ölçeğini gözler önüne seriyor.

Fasthosts'un söylediğine göre Dünya'daki en yoğun kullanılan on internet sitesi, neredeyse tamamen arama motorları ve sosyal medya sitelerinden oluşuyor. Google aylık 78,55 trilyon ziyaretçi ile diğer herhangi bir sitenin iki katından fazlasına ulaşarak en popüler site konumunda yer alıyor.

YouTube ise 29,27 trilyon aylık ziyaretçi ile ikinci sırada; Facebook, 23,50 trilyon ile üçüncü sırada yer alıyor. Ancak porno sitelerinin bu derece ziyaretçi çekiyor olmasını, muhtemelen çok az kişi tahmin etmiştir.

Pornhub

Firmanın raporu Ekim 2019 ve Mart 2020 arasında kaydedilen internet trafiğini temel alıyor. Ancak kanıtlara göre porno sitelerinin trafiği son aylarda daha da artmış gibi görünüyor. Koronavirüs salgını ile başlayan sokağa çıkma yasakları ve eve kapanma önlemlerinin başladığı Mart ayının ortalarında, porno sitelerinin trafiği muazzam bir artış yaşamış durumda.

25 Mart tarihindeki zirve noktasında, en fazla ziyaretçi çeken porno sitesinin trafiği alışıldık ortalamadan %23,1 daha yüksekti ve Mayıs boyunca ortalamanın %10 - 20 üstünde devam etti.

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