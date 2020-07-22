Porno Siteleri Hakkında Şaşırtan Gerçek: COVID-19, Porno Sitelerini Uçurdu

Dünya genelinde en popüler sitelerin Google ve Facebook gibi devler olduğunu zaten tahmin ediyor olmalısınız. Ama porno sitelerinin geldiği noktayı eminiz tahmin bile edemezsiniz.