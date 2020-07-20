YouTube'suz Nasıl YouTube Seyredilir? YouTube'a Gitmeden YouTube Seyredin!

YouTube'un istemediğiniz videoları gözünüzün içine soktuğunu mu düşünüyorsunuz? Veya yorumlar, önerilen videolar, videoların sonuna doğru çıkan öneriler sizce ekranı daha kalabalık hale getirmekten başka bir işe yaramıyor mu? Merak etmeyin, YouTube'un web sitesine gitmeden de videoları izleyebilirsiniz.
Aşağıda youtube.com'u hiç açmadan YouTube videolarını izlemenize olanak tanıyan 6 alternatif siteyi sıraladık.
1. Toggles
YouTube içeriğini son derece sade bir arayüzde sunan Toggles, çok hızlı çalışan bir arama işlevine sahip. Site üzerinden konum engellemesi olmayan neredeyse tüm YouTube videolarını izleyebilirsiniz. Sitenin izleme arayüzü de hızlı çalışıyor. Yorumlar, önerilen videolar gibi ek özellikler, dikkatinizi dağıtmıyor.
2. ViewPure
Toggles gibi bu web sitesi de YouTube'un yorum, öneri gibi ek özelliklerini kaldırıyor. Bununla kalmayan ViewPure, reklamları da kaldırıyor. ViewPure'un öne çıkan bir özelliği, özel URL'ler oluşturmaya izin vermesi.
3. VLC
Çoğu kullanıcı, VLC üzerinden YouTube videolarını izleyebileceğini bilmiyor. Öncelikle VLC'nin Windows Store sürümünü değil, tam sürümünü kullandığınızdan emin olun. Bir YouTube videosu açmak için Medya > Ağ akışı aç yolunu izleyin ve videonun tam YouTube URL'sini yapıştırın. Yürüt düğmesine bastığınızda video, birkaç saniye içerisinde ekrana gelecek.
4. DF Tube
Bir Chrome eklentisi olan DF Tube ile YouTube haber akışını, videoların sonunda beliren "İlgili videoları", yan çubuğu, çalma listelerini, yorumları, üyelik çubuğunu, canlı sohbeti, trend sekmesini gizleyebilir, otomatik yürütmeyi devre dışı bırakabilirsiniz.
5. Kodi
Kodi, birçok yeteneği bulunan bir medya yürütme yazılımı. Plugin for YouTube eklentisiyle YouTube videolarını da açabilen Kodi, videoları "daha sonra izle" listesine eklemeye veya kişisel listelerinize eklemeye izin veriyor. Not: YouTube videolarını açabilmek için önce Kodi'yi, ardından bu eklentiyi Kodi'nin eklenti deposundan yüklemeniz gerekiyor.
6. NSFWYouTube
İsmi farklı bir çağrışım yapsa da, NSFWYouTube aslında sadece yaş kısıtlaması olan videoları değil, her YouTube videosunu açmanıza izin veriyor. Bunun için bir hesaba oturum açmanıza, hatta Google hesabına sahip olmanıza gerek yok.
Özellikle herkese açık bir bilgisayar kullanıyorsanız ve hesap bilgilerinizi girmek konusunda bu PC'ye güvenmiyorsanız, NSFWYouTube yaş sınırlı videoları açmanızda veya YouTube engellerini aşmada size yardımcı olabilir.
NSFWYouTube'u kullanmak için siteyi açmanıza da gerek yok, adresin başına nsfw eklemeniz yeterli. Örneğin;
https://www.youtube.com/watch?v=U_sxfH3Vki0
yerine
https://www.nsfwyoutube.com/watch?v=U_sxfH3Vki0
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın