Porsche Design ve AOC ortaklıklarını Açıklıyor

Porsche Design ve AOC, Porsche Design'ın sofistike ve işlevsel tasarım felsefesini, AOC'nin en yeni ekran teknolojisi ile birleştiren bir ortaklığa girdiler. İkisi birlikte, en yüksek performansı ararken bir yandan da oyun istasyonlarının ileri görüşlü ve şık görünümüne de önem veren oyuncular için geliştirilmiş, istisnai oyun monitörlerini piyasaya sunacaklar. Gelmiş geçmiş ilk Porsche Design AOC AGON oyun monitörü 2020 yılının sonbaharında piyasaya çıkarılacak.
Porsche Design markası, çok özel yaşam tarzı ürünleri ile eş anlamlı. Tam doğruluğu ve kusursuzluğu temsil ediyor. Şirketin saf tasarım felsefesi ise yeni ve yenilikçi çözümler keşfederek formu ve işlevi optimize etmek. AOC, dünyanın en büyük LCD monitörü üreticisi TPV Technology'nin bir iştiraki. AOC, AOC Gaming ve birinci sınıf AGON ürün gruplarındaki mükemmel, yüksek performanslı ve eşsiz oyun ekranları sayesinde, küresel oyun monitörleri piyasasında birinci sırada.
İki şirketin oluşturduğu sinerji ve uzmanlık alanları, hem tasarım hem işlevsellik alanlarında ışıldayacak muhteşem ürünler ile sonuçlanacak. İlk Porsche Design ve AOC oyun monitörü, dünya çapında 2020 yılının sonbaharında piyasaya çıkacak. İşte bu stratejik ortaklık ile, Porsche Design hızla büyüyen bir piyasa segmentine giriyor – 144Hz ve üstü oyun monitörlerinin küresel piyasa hacmi, 2019 yılının sonunda, bir önceki yıla kıyasla % 76 büyüdü. Bu işbirliği, dünyanın dört bir yanında güçlü bir topluluk olan iyi finansal imkanlara sahip daha genç ve daha yaygın bir hedef kitleye, özel bir yaşam tarzı markasına erişim sunuyor. Motor sporlarının yerleşik tarihinden de bir şeyler ödünç alan bu monitörler, yolda yapılan spordan salondaki "spora" mükemmel bir geçiş. AOC için ise bu, tasarım ürünlerindeki geniş tarihine, bu kez oyun portföyünde getirilen, şık bir eklenti olacak.
Porsche Design CEO'su Jan Becker şunları söyledi: "Porsche Design, tüketici elektroniği ürünlerinde çok özel bir yelpazede ürünler sunuyor ve oyun da bu sektörde en hızlı büyüyen pazarlardan biri. Oyun monitörleri, teknik alandan ilham alınarak tasarlanmış yaşam tarzı ürünleri portföyümüze mükemmel bir şekilde uyuyor ve bizler de AOC gibi güçlü, alanında kendini kanıtlamış, ekran piyasasının önde gelen küresel markalarından biri olan bir ortak ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz."
TPV Technology'de Branded Business Kıdemli Başkan Yardımcısı Nico Vernieuwe ise şunları ekledi: "Porsche Design gibi harika bir ortak ile işbirliği yaptığımız için gururlu ve heyecanlıyız. Kendilerinin tasarım mirası bizim en son teknoloji ürünü ekran teknolojimiz ile mükemmel bir uyum sergiliyor. Muhteşem ve tamamen eşsiz monitörlerimiz sayesinde, birlikte dünyanın dört bir yanındaki oyunculara eşi benzeri olmayan bir oyun deneyimi sunabileceğimize inanıyoruz."
Yeni Porsche Design monitörleri hakkında yeni haberler yakında çıkacak.
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