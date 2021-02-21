Profesyonel Çekimlerin Cankurtaranı Kompakt 4K Kamera Canon XA45 Türkiye'de

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, birçok farklı alana ve ihtiyaca 4K çözüm sunan kamerası XA45'i EMEA pazarında satışa sunuyor. Gelişmiş teknolojik özellikleri, yüksek zumlama oranları, çekim ve taşıma kolaylığı, canlı yayında bile yüksek kaliteli ses ve görüntü kaydı kapasitesi gibi nitelikleriyle prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamalarında profesyonellere sınırsız yaratıcılık imkanı sunuyor.