PS5 Oyunlarının Kutuları, Raflarda İşte Böyle Görünecek

Sony, PlayStation 5 oyunlarının kutularının görünümünü paylaştı. İşte PS5 oyun kutularının mağaza raflarında göreceğimiz tasarımı.

PS5 Oyunlarının Kutuları, Raflarda Böyle Görünecek

Sony, PS5 oyunlarının kutularının nasıl görüneceğini ilk kez ortaya çıkardı.

Spider-Man: Miles Morales'in kutusunun tasarımında PS4'e kıyasla büyük bir fark gözlenmiyor. Ön yüzün üst tarafındanki mavi çubuğun artık beyaz arka plana sahip olduğunu görüyoruz. Elbette "PS4" ibaresinin yerini de "PS5" almış. Bunlara ek olarak bu kutuda yeni PlayStation Studios logosunu görüyoruz ("only on PlayStation" yerine).

Yeni kutuyu, aşağıdaki PS4 kutu tasarımıyla karşılaştırabilirsiniz.

Değişiklikler küçük olsa da hoş görünüyorlar. Ancak oyunların fiyatının artacağı söylentilerini karşılayacak bir gelişme olup olmadığı tartışılabilir.

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