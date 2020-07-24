PUBG 8.1 Güncellemesi Yayınlandı! İşte Yeni PUBG 8.1 Özellikleri!

PUBG 8.1 güncellemesi PC sunucularındaki yerini aldı. Peki, yeni PUBG 8.1 güncellemesi neler getiriyor? İşte yeni PUBG 8.1 hakkında bilmeniz gerekenler.

PUBG 8.1 Güncellemesi Yayınlandı!

PUBG Corporation Sezon 8'in PC sunucularında aktif olmasıyla birlikte savaşçıları ormanlarla kaplı, yemyeşil Sanhok'a davet ediyor. Yenilenmiş Sanhok haritası birçok yeni konumu, tehlikeyi ve biraz da gizemi içinde barındırıyor.

Oyuncular Sanhok'ta çok şeyin değiştiğini fark edecekler; özellikle de haritadaki otomatik kamyonların varlığı dikkat çekiyor. Bu kamyonlar ele geçirildiğinde, şeker dolu pinyatalar gibi fazla sayıda ganimeti etrafa saçıyorlar. Eğer oyuncular bu ganimet kamyonlarını yok ederlerse, PUBG'de bir ilk olan kişiselleştirilmiş silahlara sahip olacaklar. Bu el konulan silahlar hayali ve bir önceki sahipleri tarafından tasarlandılar.

Söylentilere bakılırsa Sanhok'ta eşi görülmemiş bir olay gerçekleşti. Tam olarak ne olduğu bilinmemekle beraber yeni Sanhok bazı ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Oyuncular ayrıca ne olduğunu ve KİMİN bu olayın içinde bulunduğunu aydınlatan daha fazla eşyaya sahip olmalarını sağlayacak Sezon 8: Payback Pass'i de satın alabilirler. 

Dereceli Mod'da oynamayı sevenleri yeni bir dereceli sezon bekliyor. Dikkat çeken yeniliklerden birisi ise derece puanlarının artık bireysel yerleşimi değil takım yerleşimini dikkate alıyor olması. 

Sezon 8, 8.1 güncellemesi ile bugün PC'lerde, 30 Temmuz'da ise konsollarda başlıyor. Detaylı bilgi için oynanış videosunu buradan, son yama notlarını ise buradan inceleyebilirsiniz.

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