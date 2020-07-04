PUBG, "Bağımlılık Yaptığı İçin" Engellendi

Popüler oyunlardan PlayerUnknown's Battlegrounds'u oynamak, sağlık endişeleri nedeniyle bu ülkede geçici olarak engellendi!

Pakistan PUBG'yi engelledi!

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA), çarşamba günü itibariyle popüler oyun PlayerUnknown's Battlegrounds'u (PUBG) geçici olarak "askıya alma" kararı aldı. Bunun nedeni, oyunun bağımlılık yapması ve çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilemesi.

Medya raporlarına göre geçtiğimiz haftalarda oyunla ilişkilendirilen birkaç intihar olayı yaşandı. Lahore Yüksek Mahkemesi, şikayetler üzerine PTA'yı olayları incelemekle görevlendirdi. PTA, 9 Temmuz'da gerçekleşecek duruşmadan önce kullanıcıların görüşlerini eposta ile iletmelerini istiyor.

PlayerUnknown's Battlegrounds daha önce Nepal'de de engellenmişti ancak bu engel, şu an itibariyle kaldırılmış durumda. PTA, engelin oyunun hangi sürümlerini (mobil ve masaüstü sürümler arasında) kapsadığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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