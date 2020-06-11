PUBG Güncelleme 7.3 İçeriği Açıklandı İşte Yeni PUBG'de Bilmeniz Gerekenler

PUBG'nin oyun severlerle paylaşmak istediği çok sayıda heyecan verici güncellemesi bulunuyor. 7.3 güncellemesiyle PUBG'ye gelen değişikliklere ek olarak, PUBG Esports'un bir sonraki aşaması ile ilgili detaylar açıklandı.